Vodiči musia využiť obchádzku cez horský priechod Šturec.
Cesta I/59 v obci Staré Hory v okrese Banská Bystrica je momentálne úplne neprejazdná. Dôvodom je dopravná nehoda, pri ktorej sa podľa prvotných informácií zrazili dva kamióny a jedno osobné auto, informuje Polícia SR - Banskobystrický kraj.
Na mieste zasahujú všetky záchranné zložky. Okolnosti nehody ani informácie o prípadných zraneniach zatiaľ nie sú známe. Polícia avizovala, že ďalšie podrobnosti poskytne neskôr.
Vodiči musia počítať s dopravnými obmedzeniami a využiť obchádzkovú trasu. Tá vedie po ceste I/14 cez horský priechod Šturec. Zatiaľ nie je jasné, kedy bude cesta opäť prejazdná.
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