Bratislavský mestský parkovací systém PAAS čelí vážnemu bezpečnostnému zlyhaniu.
Bratislavčania a návštevníci hlavného mesta, ktorí využívajú oficiálnu mestskú aplikáciu PAAS na úhradu parkovného, sa stali obeťami bezpečnostnej diery. Citlivé dáta v podobe ich telefónnych čísel a priradených mobilných operátorov boli viac ako rok vystavené na očiach verejnosti.
Súbory sa nachádzali priamo vo verejne dostupnom repozitári aplikácie PAAS na vývojárskej platforme GitHub, kde samospráva bežne sprístupňuje technické podklady a kód k svojmu softvérovému riešeniu. Na prešľap ako prvý poukázal kandidát na primátora Ľubomír Geci na sociálnych sieťach krátko pred spustením predvolebného moratória, na čo následne upozornil denník SME.
Geci nechránené dáta stiahol a na svojom zariadení ich zanalyzoval pomocou skriptu vygenerovaného umelou inteligenciou. Po očistení o duplicity napočítal presne 17 616 jedinečných telefónnych čísel. Vo svojom zverejnenom videu konkrétnu lokalitu súborov nezverejnil, aby predišiel ich okamžitému zneužitiu tretími stranami.
Magistrát hasí problém
Vedenie hlavného mesta únik informácií oficiálne priznalo. Podľa zástupcov bratislavského magistrátu prišlo k okamžitému zamedzeniu prístupu v deň, keď bol problém nahlásený: „Okamžite sme riešili aj trvalé odstránenie súboru z úložiska platformy GitHub. Zároveň sme preskúmali aj všetky ostatné verejné priečinky, pričom sme neobjavili žiadne iné úniky.“
Magistrát deklaruje, že po nahlásení incidentu z 22. októbra vykonal hĺbkovú previerku všetkých svojich digitálnych úložísk a žiadne ďalšie kompromitované dáta nezaznamenal.
Incident vyšetruje štát, hrozí riziko phishingu
Závažným incidentom sa už intenzívne zaoberá Úrad na ochranu osobných údajov SR, ktorý skúma mieru pochybenia a porušenia platnej legislatívy.
Hoci vyšetrovatelia nateraz neevidujú žiadne priame dôkazy o tom, že by uniknutú databázu niekto zneužil na organizovanú nekalú činnosť, používateľom aplikácie PAAS sa odporúča zvýšená obozretnosť. Telefónne čísla bývajú častým terčom podvodníkov – hrozia najmä falošné SMS správy predstierajúce nedoplatky za parkovanie, podozrivé telefonáty či pokusy o vylákanie údajov k platobným kartám a bankovým účtom.