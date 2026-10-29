Plánovanie dovoleniek na rok 2027 prinesie poriadnu dávku radosti, ale aj sklamania.
Nový kalendárny rok 2027 ponúkne pracujúcim a študentom celkovo 14 dní pracovného pokoja (štátnych sviatkov a cirkevných dní pokoja). Pripomíname, že 1. september (Deň Ústavy SR) a 17. november (Deň boja za slobodu a demokraciu) už po legislatívnych zmenách nie sú dňami pracovného pokoja a zostávajú bežnými pracovnými dňami, rovnako ako 28. október.
Z pohľadu pracujúcich bude rok 2027 zmesou štedrých predĺžených víkendov a sklamaní, keďže až 5 sviatkov pohltí sobota alebo nedeľa.
5 príležitostí na predĺžený víkend bez míňania dovolenky
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