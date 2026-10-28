Historická porážka režimu Aleksandara Vučiča má vážnu dohru, ktorá siaha priamo na Slovensko.
Srbská prokuratúra pre boj proti organizovanému zločinu v utorok oznámila, že v súvislosti v nedeľňajšími parlamentnými voľbami začala preverovať trestné oznámenia na viacerých štátnych predstaviteľov vrátane srbského veľvyslanca na Slovensku Aleksandara Nakiča. Oznámenia sa týkajú podozrení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, porušovania volebných práv a marenia volebného procesu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy agentúry AFP a webu verejnoprávneho telerozhlasu RTS.
Ako prvé sa a základe trestných oznámení zo zneužitia úradného postavenia a porušenia volebného práva začalo viesť vyšetrovanie voči Nakičovi a srbskému veľvyslancovi v USA Draganovi Šutanovacovi. Prokuratúra 20. októbra požiadala srbské ministerstvo zahraničných vecí a republikovú volebnú komisiu o poskytnutie potrebných informácií.
Následne bolo podaných ďalších 13 trestných oznámení. Zahŕňajú nové podnety voči Nakičovi a Šutanovacovi, ako aj voči srbským veľvyslancom vo Francúzsku, Rumunsku, Švajčiarsku, Bulharsku, Čiernej Hore, Austrálii, Kanade a Spojených arabských emirátoch, ktorí sa údajne dopustili trestných činov zneužitia úradného postavenia, porušenia volebného práva a marenia volebného procesu.
Trestné oznámenia boli podané aj na srbského ministra zahraničných vecí Marka Djuriča, vedúceho bezpečnostného odboru generálneho sekretariátu rezortu diplomacie Veska Radoviča a úradujúceho generálneho tajomníka ministerstva Dušana Kozareva.
Prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že príslušný prokurátor bezodkladne začal zhromažďovať informácie a požiadal srbské ministerstvo vnútra, konkrétne Službu pre boj proti organizovanému zločinu (SBPOK), o vykonanie potrebných previerok.
Triumf Študentskej kandidátky a pád Vučiča
Víťazom nedeľňajších volieb sa stalo zoskupenie Študentská kandidátka (Studentska lista), ktoré podľa čiastkových výsledkov získalo približne 53 percent hlasov, čím ukončilo 14-ročnú vládu koalície Zjednotené Srbsko vedenej Srbskou pokrokovou stranou (SNS) exprezidenta Aleksandara Vučiča. Na voľbách sa zúčastnilo rekordných 68,95 percenta zo 6,4 milióna registrovaných voličov.
Do volieb sa v zahraničí sa zaregistrovalo viac ako 100-tisíc Srbov, čo je takmer trojnásobok oproti voľbám v roku 2023. Volebná komisia rozhodla, že hlasovanie v zahraničí sa musí uskutočniť v rovnakom čase ako v Srbsku, v dôsledku čoho sa museli niektoré volebné miestnosti v USA otvoriť o jednej hodine ráno miestneho času.