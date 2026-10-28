Srbského veľvyslanca na Slovensku vyšetrujú pre marenie volieb. Podozreniu čelí aj minister zahraničia
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TASR
dnes 28. októbra 2026 o 17:05
Čas čítania 1:15

Srbského veľvyslanca na Slovensku vyšetrujú pre marenie volieb. Podozreniu čelí aj minister zahraničia

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Srbského veľvyslanca na Slovensku vyšetrujú pre marenie volieb. Podozreniu čelí aj minister zahraničia
Zdroj: U.S. Department of State

Historická porážka režimu Aleksandara Vučiča má vážnu dohru, ktorá siaha priamo na Slovensko.

Srbská prokuratúra pre boj proti organizovanému zločinu v utorok oznámila, že v súvislosti v nedeľňajšími parlamentnými voľbami začala preverovať trestné oznámenia na viacerých štátnych predstaviteľov vrátane srbského veľvyslanca na Slovensku Aleksandara Nakiča. Oznámenia sa týkajú podozrení zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, porušovania volebných práv a marenia volebného procesu. TASR o tom informuje s odvolaním sa na správy agentúry AFP a webu verejnoprávneho telerozhlasu RTS.

Ako prvé sa a základe trestných oznámení zo zneužitia úradného postavenia a porušenia volebného práva začalo viesť vyšetrovanie voči Nakičovi a srbskému veľvyslancovi v USA Draganovi Šutanovacovi. Prokuratúra 20. októbra požiadala srbské ministerstvo zahraničných vecí a republikovú volebnú komisiu o poskytnutie potrebných informácií.

Následne bolo podaných ďalších 13 trestných oznámení. Zahŕňajú nové podnety voči Nakičovi a Šutanovacovi, ako aj voči srbským veľvyslancom vo Francúzsku, Rumunsku, Švajčiarsku, Bulharsku, Čiernej Hore, Austrálii, Kanade a Spojených arabských emirátoch, ktorí sa údajne dopustili trestných činov zneužitia úradného postavenia, porušenia volebného práva a marenia volebného procesu.

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Trestné oznámenia boli podané aj na srbského ministra zahraničných vecí Marka Djuriča, vedúceho bezpečnostného odboru generálneho sekretariátu rezortu diplomacie Veska Radoviča a úradujúceho generálneho tajomníka ministerstva Dušana Kozareva.

Prokuratúra vo vyhlásení uviedla, že príslušný prokurátor bezodkladne začal zhromažďovať informácie a požiadal srbské ministerstvo vnútra, konkrétne Službu pre boj proti organizovanému zločinu (SBPOK), o vykonanie potrebných previerok.

Triumf Študentskej kandidátky a pád Vučiča

Víťazom nedeľňajších volieb sa stalo zoskupenie Študentská kandidátka (Studentska lista), ktoré podľa čiastkových výsledkov získalo približne 53 percent hlasov, čím ukončilo 14-ročnú vládu koalície Zjednotené Srbsko vedenej Srbskou pokrokovou stranou (SNS) exprezidenta Aleksandara Vučiča. Na voľbách sa zúčastnilo rekordných 68,95 percenta zo 6,4 milióna registrovaných voličov.

Do volieb sa v zahraničí sa zaregistrovalo viac ako 100-tisíc Srbov, čo je takmer trojnásobok oproti voľbám v roku 2023. Volebná komisia rozhodla, že hlasovanie v zahraničí sa musí uskutočniť v rovnakom čase ako v Srbsku, v dôsledku čoho sa museli niektoré volebné miestnosti v USA otvoriť o jednej hodine ráno miestneho času.

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Náhľadový obrázok: TASR/Dano Veselský
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