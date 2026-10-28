Cestujúci sa potešia: Vláda ponechá znížené cestovné v hromadnej doprave do konca novembra
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Daniel Zbudila
dnes 28. októbra 2026 o 13:20
Čas čítania 0:43

Cestujúci sa potešia: Vláda ponechá znížené cestovné v hromadnej doprave do konca novembra

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Cestujúci sa potešia: Vláda ponechá znížené cestovné v hromadnej doprave do konca novembra
Zdroj: Facebook/Evidencia slovenských dopravcov

Lacnejšie cestovanie verejnou dopravou na Slovensku nekončí.

Zvýhodnené tarify pre cestujúcich vo verejnej doprave mali byť pôvodne iba krátkodobou úľavou. Zľava vo výške 50 percent v druhej vozňovej triede vlakov vstúpila do platnosti 1. októbra s platnosťou na 30 dní. Polovičné lístky v regionálnej autobusovej doprave a v MHD krajských miest nasledovali od 12. októbra s rovnakým trvaním.

Vzhľadom na nepriaznivý a pretrvávajúci vývoj cien pohonných hmôt na slovenskom trhu však Ministerstvo dopravy SR predložilo návrh na predĺženie tohto režimu. Vláda na svojom stredajšom rokovaní zámer odobrila, pričom rezort dopravy potvrdil, že cenové zvýhodnenie sa v praxi osvedčilo a pomohlo odľahčiť peňaženky ľudí dochádzajúcich za prácou či štúdiom. Zľavy budú po novom platiť počas celého novembra.

Štátna kasa vyčlení takmer 14 miliónov eur

Predĺženie dotovaného cestovného si vyžiada dodatočné finančné krytie zo štátneho rozpočtu. Ministerstvo financií SR uvoľní pre rezort dopravy sumu 5,3 milióna eur, ktorá vykryje straty železničným dopravcom zabezpečujúcim osobnú dopravu vo verejnom záujme.

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Ďalšie prostriedky poputujú priamo do regiónov. Vyšším územným celkom (VÚC) a jednotlivým krajským mestám štát pošle viac ako 8,5 milióna eur ako kompenzáciu za výpadky tržieb v prímestskej autobusovej doprave a v mestských dopravných podnikoch.

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Náhľadový obrázok: TASR/Miroslav Košírer
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