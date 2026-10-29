Opozičné strany plánujú na výročie Nežnej revolúcie spoločný masívny odkaz vláde.
Oslavy 17. novembra v hlavnom meste budú v réžii širokého politického aj občianskeho odporu voči vládnej koalícii. Predseda najsilnejšieho opozičného hnutia Progresívne Slovensko Michal Šimečka na stredajšej tlačovej konferencii vyhlásil, že Námestie SNP patrí všetkým, ktorí odmietajú súčasné smerovanie štátu. Zhromaždenie sa uskutoční v nedeľu 17. novembra so začiatkom o 17:30.
„Keďže Progresívne Slovensko má zarezervované námestie a nechceme z toho robiť stranícko-politickú vec, tak pozývame všetkých. Ja som bol v kontakte s prakticky všetkými stranami, ktoré sa považujú za opozičné, a ktoré chcú politickú zmenu budúci rok, aby som ich pozval, aby sme spoločne oslávili 17. november a vyslali vláde odkaz,“ zdôvodnil svoj krok Šimečka.
Hlavným posolstvom akcie má byť ochrana princípov právneho štátu, slobody a demokracie spojená s jasným politickým cieľom – dosiahnuť koniec súčasnej vládnej moci v nasledujúcom roku.
Od SaS a KDH až po Kollárovu Sme rodina a konzervatívcov
Zoznam pozvaných politických subjektov je mimoriadne pestrý a búra doterajšie deliace čiary medzi parlamentnými a mimoparlamentnými silami. PS oficiálne oslovilo:
- Slobodu a Solidaritu (SaS)
- Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)
- Demokratov
- Hnutie Slovensko
- Za ľudí
- Sme rodina a sulíkovcov
- Maďarskú alianciu
- Konzervatívcov – Kresťanskú úniu
Šimečka tak vedľa seba pozýva liberálne krídlo, konzervatívne zoskupenia aj Borisa Kollára, čím sa snaží demonštrovať zjednotenie rôznorodých prúdov pri obrane demokratického odkazu Novembra '89.
Dohoda s občianskym sektorom
Líder progresívcov odmietol výhrady, že by na tribúnach nemali stáť aktívni politici. Pripomenul, že politická pluralita bola jedným z hlavných cieľov Nežnej revolúcie.
„Aj politické strany neodmysliteľne patria k demokracii. Veď 17. novembra sme štrngali kľúčmi a naši rodičia aj preto, aby sme si mohli slobodne zvoliť našich politických zástupcov. A preto som veľmi rád, že sa nám podarilo dohodnúť s predstaviteľmi občianskej spoločnosti, aby 17. novembra o 17:30 na Námestí SNP mohli vystúpiť zástupcovia politických strán,“ uzavrel predseda PS.