S príchodom novembra štartuje pre vodičov najkritickejšia časť roka, ktorú sprevádza skorá tma, poľadovica a skokový nárast dopravných nehôd.
Jesenné ranné mrazy a poľadovica každoročne plnia štatistiky nehodovosti. Podľa finančného domu UNIQA začína počet škodových udalostí prudko stúpať už v októbri a zvýšený zostáva počas celej zimy.
Slovenský zákon o cestnej premávke síce neurčuje pre osobné autá konkrétny kalendárny deň, odkedy musia byť prezuté, no jazda na zimných pneumatikách je povinná vždy, keď sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza (nákladné autá nad 3,5 tony musia mať zimné pneumatiky fixne od 15. novembra do 31. marca). Spoliehať sa len na počasie za oknom je však nebezpečný hazard.
„Pre bezpečnosť nie je rozhodujúci kalendár, ale teplota a stav vozovky. Už pri poklese pod 7 °C sú zimné pneumatiky podstatne účinnejšie ako letné – brzdná dráha môže byť kratšia až o tretinu,“ vysvetľuje Jiří Moravec, riaditeľ oddelenia likvidácie škôd na motorových vozidlách UNIQA.
Mnohí vodiči navyše netušia, ako sa k jazde na letných pneumatikách stavia poisťovňa. Hoci povinnosť obuť zimné gumy nebýva doslovne napísaná v poistnej zmluve, klient je zo zákona povinný predchádzať škodám. Pokiaľ likvidátor preukáže priamu príčinnú súvislosť medzi nevhodným obutím a vznikom kolízie, poisťovňa môže pristúpiť ku kráteniu poistného plnenia. Zásadným parametrom pri vyšetrovaní nehody býva aj hĺbka dezénu – v zime musí dosahovať zákonom stanovené minimum 4 milimetre.
Zmätok v označeniach: Kde už symbol M+S nestačí?
Pri výbere a kontrole pneumatík je kľúčové sledovať ich oficiálne značenie. Na Slovensku sú zimné pneumatiky legislatívne akceptované so symbolmi M+S, M.S, M/S či M&S. Vhodné sú aj moderné celoročné pneumatiky, pokiaľ nesú certifikovaný alpský symbol 3PMSF (horský štít s tromi vrcholmi a snehovou vločkou), ktorý zaručuje úspešné absolvovanie štandardizovaných testov na snehu. Na domácom trhu sa v tomto smere pravidlá oproti minulosti nemenia.