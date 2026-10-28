Stačí sekunda nepozornosti medzi uličkami v predajni a drahý tovar skončí rozbitý na zemi.
Scenár, pri ktorom dieťa v zápale zvedavosti zhodí z police krehkú dekoráciu či fľašu, patrí k nočným morám rodičov. Prvou reakciou býva stres a pocit, že škodu treba okamžite zaplatiť personálu predajne. Zákon však situáciu nevidí čiernobielo.
Advokát JUDr. Róbert Bános zdôrazňuje, že rodič nenesie objektívnu zodpovednosť za každý jeden pohyb svojej ratolesti: „Rodič nezodpovedá za každú škodu spôsobenú dieťaťom automaticky – rozhodujúce je, či bol povinný vykonávať nad dieťaťom dohľad a či ho nezanedbal.“
Právne posúdenie závisí od rozumovej a vôľovej vyspelosti dieťaťa – teda či bolo schopné ovládať svoje konanie a uvedomiť si, čo môže spôsobiť. Ak malo dieťa dostatočný rozumový vek, môže za vzniknutú škodu niesť zodpovednosť aj samo. Pokiaľ tieto schopnosti nemalo, povinnosť prechádza na osobu, ktorá naň mala dávať pozor. Aj v tomto prípade však platí, že ak rodič dokáže preukázať riadny a nezanedbaný dohľad, zodpovednosti sa môže úspešne zbaviť.
Pozor na nestabilné regály: Chybu mohol spraviť obchod
Pri posudzovaní incidentu v predajni nemožno prehliadať ani správanie samotného personálu a spôsob aranžovania tovaru. Predajcovia sú povinní zabezpečiť bezpečný pohyb zákazníkov a stabilitu sortimentu.
Ak obchod umiestnil krehké produkty na okraj úzkeho prechodu, vystavil ich nestabilne alebo v neprimeranej výške, spoluzodpovednosť za škodu môže niesť práve prevádzka. V takej situácii predajňa svojím nedbalým prístupom priamo prispela k pádu predmetu.
Rodičom sa preto odporúča nezmätkovať a pred akoukoľvek diskusiou o úhrade si mobilom podrobne odfotografovať nielen rozbitý tovar, ale predovšetkým miesto regálu, uličku a spôsob vystavenia vecí.