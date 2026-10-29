Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) zverejnila bezpečnostné varovanie pred dvomi produktmi predávanými v obľúbenej sieti športových predajní Decathlon.
Prvým produktom, na ktorý upozornila Slovenská obchodná inšpekcia, je obľúbená detská sedačka na bicykel Hamax Buddy. Varovanie platí pre kusy predávané s artiklovým kódom 4091054 / 8591602, ktoré sa na pultoch predajní Decathlon nachádzali od 1. januára 2022 do 6. augusta 2026.
Samotný výrobca identifikoval bezpečnostnú chybu priamo na bezpečnostných pásoch: textilný štítok nemusí byť pripevnený dostatočne pevne a dieťa by ho mohlo odtrhnúť a prehltnúť.
Na elimináciu rizika však nie je nutné tovar reklamovať. „Prosíme vás, aby ste štítok odstrihli. Po odstránení štítka je identifikované riziko udusenia eliminované a sedačku môžete naďalej bezpečne používať tak, ako ste zvyknutí. Ak na vašom výrobku textilný štítok nie je, toto bezpečnostné upozornenie sa vás netýka a výrobok môžete bezpečne používať,“ vysvetlila inšpekcia.
Motor na vodné športy môže začať horieť a vybuchnúť
Omnoho vážnejší problém predstavuje príslušenstvo k vodným športom – elektrický motorček pre kajaky a paddleboardy s artiklovým kódom 8771733 / 4682119, prípadne jeho samostatná batéria (kód 8853862 / 5094260). Výrobok bol v predaji dlhé obdobie od 1. novembra 2022 do 12. októbra 2026.
Pri konštrukcii zariadenia sa vyskytla kritická technická chyba: ak do jeho vnútornej časti prenikne voda, dochádza k prehrievaniu systému, čo vytvára priame riziko vzniku požiaru alebo nekontrolovaného výbuchu.
V tomto prípade žiadna domáca úprava nepomôže a zákazníci by nemali riskovať svoje zdravie. Zariadenie je nutné okamžite vyradiť z používania a odniesť do ktorejkoľvek predajne reťazca, kde personál bez prieťahov vyplatí plnú kúpnu cenu.