Koľko v skutočnosti zarobí apartmán v Chorvátsku? 20-tisícový zárobok nie je nezvyčajný
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Daniel Zbudila
dnes 28. októbra 2026 o 17:50
Čas čítania 1:34

Koľko v skutočnosti zarobí apartmán v Chorvátsku? 20-tisícový zárobok nie je nezvyčajný

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Koľko v skutočnosti zarobí apartmán v Chorvátsku? 20-tisícový zárobok nie je nezvyčajný
Zdroj: Pexels/Mehdi Souai

Letná sezóna na Jadrane je definitívne minulosťou a chorvátski prenajímatelia rátajú celoročné zisky aj rastúce výdavky.

Predstava, že vlastniť nehnuteľnosť na chorvátskom pobreží znamená automatické bohatstvo, neplatí pre každého rovnako. Rozsiahla debata na sociálnej sieti Reddit, na ktorú upozornili portály Index.hr a Dnevno.hr, odhalila diametrálne odlišné príbehy domácich podnikateľov.

Suverénne najväčší rozruch vyvolal prenajímateľ z Rijeky, ktorý ponúka zrekonštruovaný apartmán s kapacitou pre šesť osôb situovaný priamo v centre mesta. Počas vrcholiaceho leta si za jednu noc účtuje 350 eur. Aj po započítaní uplatnených zliav a povinnej 19-percentnej provízie pre portál Booking.com mu podľa vlastných prepočtov zostáva približne 250 eur na noc.

Po zaplatení všetkých celoročných prevádzkových nákladov sa jeho čistý ročný zárobok vyšplhal na úctyhodných 23-tisíc eur. V debate sa síce objavili otázky, či je takáto suma na noc opodstatnená, iní diskutéri však pripomenuli, že pri rozpočítaní na šesť osôb vychádza nocľah na jedného výrazne výhodnejšie ako priemerný hotel.

Realita s polovičným zárobkom a pomocou rodiny

Nie každý príbeh z pobrežia má však rozprávkový finančný koniec. Majiteľ 40-metrového apartmánu v Pule priznal, že ubytovanie ponúka približne štyri a pol mesiaca – od polovice mája do konca septembra. Za celú túto dobu mu po odpočítaní réžie zostal čistý zisk 6 500 eur. Uviedol pritom, že na upratovacích službách dokáže ušetriť len preto, že mu s prípravou izieb bezplatne vypomáha mama.

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Ešte citeľnejšie ochladenie opísal prenajímateľ z vnútrozemia Istrie. Kým v minulých rokoch bežne končil sezónu so ziskom okolo 6 000 eur, tento rok sa prepadol na 4 900 eur. Podobnú stagnáciu tržieb a rastúce náklady na údržbu spomínali aj majitelia apartmánov z Omišu. Práve pre klesajúce marže a vyčerpávajúcu logistiku viacerí z nich vážne premýšľajú nad prechodom na stabilný celoročný prenájom, ktorý by ich zbavil neustáleho vítania hostí a prania bielizne.

Zlyhávajúca technika na ostrovoch aj psychická daň

Zárobok na Jadrane navyše výrazne komplikujú nepredvídateľné technické poruchy. Majiteľ nehnuteľnosti z ostrova Hvar upozornil na chronický nedostatok remeselníkov. Ak v plnej prevádzke vypovie službu klimatizácia, chladnička alebo bojler, zohnať servisného technika na ostrove je často takmer neriešiteľná úloha, ktorá vedie k stornám a negatívnym recenziám.

Skúsenejší prenajímatelia preto pripomínajú, že približne 15 percent z hrubých príjmov by malo automaticky smerovať do fondu opráv na maľovanie stien, nákup nového nábytku či servis spotrebičov. Do výslednej bilancie brutálne zasahujú aj miestne dane, drahá elektrina, spotreba vody a provízie sprostredkovateľských portálov. Ako uzavreli viacerí diskutujúci, prevádzkovanie ubytovania popri bežnej práci predstavuje obrovskú fyzickú aj psychickú záťaž, ktorá sa pri menších apartmánoch a rastúcich cenách služieb prestáva vyplácať.

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Náhľadový obrázok: Pexels/Vladimir Srajber
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