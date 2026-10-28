Jesenná turistika vo vysokohorskom teréne sa nateraz končí.
Sezónna uzávera je každoročným opatrením, ktoré má chrániť vzácny vysokohorský ekosystém v najnáročnejšom období roka. Od nedele 1. novembra až do konca mája platí prísny zákaz pohybu po chodníkoch vedúcich na štíty a cez vysokohorské sedlá, uvádzajú Tatry na svojom webovom sídle. Odlišný časový harmonogram platí pre pietne miesto pod Ostrvou – Symbolický cintorín bude pre verejnosť uzavretý až od 15. decembra do 30. apríla.
Hlavným cieľom uzávery je poskytnúť zveri, najmä kamzíkom a svišťom, potrebný pokoj počas kamzičej ruje, zimného spánku a následného jarného vyvádzania mláďat.
Kam sa v zime dostaneš a kde je stopka
Všetky turistické trasy vedúce k vysokohorským chatám zostávajú s nástupom zimy naďalej v celoročnej prevádzke. Výnimkou, s ktorou musia turisti počítať, je len najvyššie položená Chata pod Rysmi (2 250 m n. m.), ku ktorej chodník podlieha sezónnemu zákazu.
Ostatné chaty – ako Téryho, Zbojnícka, Chata pri Zelenom plese či Sliezsky dom – zostávajú prístupné podľa aktuálnych snehových a lavínových podmienok.
Dôležitá zmena pri výstupe na Chatu pod Soliskom
Turisti plánujúci výstup na Chatu pod Soliskom zo Štrbského Plesa musia venovať pozornosť zmene značenia. Podľa platného návštevného poriadku TANAP-u platí sezónna uzávera na tradičnom modro značenom chodníku, ktorý vedie od takzvanej čerpačky na brehu Štrbského plesa až priamo po chatu.
Pre peších návštevníkov je však pripravená náhradná alternatíva. Prevádzkovateľ strediska vyznačil dočasnú pešiu trasu, ktorá vedie bezpečne po okraji lyžiarskej zjazdovky od údolnej stanice lanových dráh až k chate.