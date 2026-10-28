V Tatrách sa začína zimná uzávera: Od nedele 1. novembra sa zatvárajú štíty aj sedlá, na jednu známu chatu sa už nedostaneš
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Daniel Zbudila
dnes 28. októbra 2026 o 16:20
Čas čítania 0:55

V Tatrách sa začína zimná uzávera: Od nedele 1. novembra sa zatvárajú štíty aj sedlá, na jednu známu chatu sa už nedostaneš

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V Tatrách sa začína zimná uzávera: Od nedele 1. novembra sa zatvárajú štíty aj sedlá, na jednu známu chatu sa už nedostaneš
Zdroj: OOCR Vysoké Tatry

Jesenná turistika vo vysokohorskom teréne sa nateraz končí.

Sezónna uzávera je každoročným opatrením, ktoré má chrániť vzácny vysokohorský ekosystém v najnáročnejšom období roka. Od nedele 1. novembra až do konca mája platí prísny zákaz pohybu po chodníkoch vedúcich na štíty a cez vysokohorské sedlá, uvádzajú Tatry na svojom webovom sídle. Odlišný časový harmonogram platí pre pietne miesto pod Ostrvou – Symbolický cintorín bude pre verejnosť uzavretý až od 15. decembra do 30. apríla.

Hlavným cieľom uzávery je poskytnúť zveri, najmä kamzíkom a svišťom, potrebný pokoj počas kamzičej ruje, zimného spánku a následného jarného vyvádzania mláďat.

Kam sa v zime dostaneš a kde je stopka

Všetky turistické trasy vedúce k vysokohorským chatám zostávajú s nástupom zimy naďalej v celoročnej prevádzke. Výnimkou, s ktorou musia turisti počítať, je len najvyššie položená Chata pod Rysmi (2 250 m n. m.), ku ktorej chodník podlieha sezónnemu zákazu.

Ostatné chaty – ako Téryho, Zbojnícka, Chata pri Zelenom plese či Sliezsky dom – zostávajú prístupné podľa aktuálnych snehových a lavínových podmienok.

Dôležitá zmena pri výstupe na Chatu pod Soliskom

Turisti plánujúci výstup na Chatu pod Soliskom zo Štrbského Plesa musia venovať pozornosť zmene značenia. Podľa platného návštevného poriadku TANAP-u platí sezónna uzávera na tradičnom modro značenom chodníku, ktorý vedie od takzvanej čerpačky na brehu Štrbského plesa až priamo po chatu.

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Náhľadový obrázok: TASR/Michal Svítok
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