Návšteva predchádza ďalším rokovaniam o ukončení vojny na Ukrajine.
Lavrov pricestoval do USA na stretnutie G20. Rusko chce kritizovať medzinárodné sankcie.
Ruský minister zahraničných vecí, Sergej Lavrov, pricestoval do americkej Atlanty na dvojdňové zasadnutie ministrov zahraničných vecí skupiny G20.
Stretnutie sa koná v čase pokračujúcich konfliktov na Ukrajine a medzi USA a Iránom, ako aj vysokých cien ropy. Lavrov má podľa Moskvy vo svojom prejave vystúpiť proti medzinárodným sankciám.
Rokovania sa uskutočňujú krátko pred americkými voľbami do Kongresu a majú pripraviť pôdu pre decembrový summit lídrov G20 v Miami.
Lavrovova návšteva zároveň predchádza ďalšiemu kolu rokovaní medzi Ruskom, Ukrajinou a USA o možnostiach ukončenia vojny na Ukrajine.