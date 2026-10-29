Igorovi Matovičovi prekáža, že Progresívne Slovensko pozvalo aj Maďarskú alianciu a Sme rodina.
Hnutie Slovensko sa 17. novembra nezúčastní na spoločnom opozičnom zhromaždení v Bratislave. Jeho líder Igor Matovič kritizuje rozhodnutie Progresívneho Slovenska (PS) pozvať na podujatie aj Maďarskú alianciu a Sme rodina.
Matovičovi prekáža, že tieto strany podľa neho nedokážu jednoznačne vylúčiť povolebnú spoluprácu so súčasnou vládnou koalíciou. „Nie je to otázka ješitnosti, ale otázka hodnôt,“ vyhlásil na tlačovej konferencii.
Účasť nevylučuje, ak PS zmení rozhodnutie
Matovič zároveň obvinil PS, že z osláv demokracie robí „frašku“. Podľa jeho slov by sa Hnutie Slovensko na bratislavskom zhromaždení zúčastnilo, ak by organizátori nepozvali Maďarskú alianciu a Sme rodina.
Hnutie zároveň pripravuje vlastné podujatia v ďalších krajských mestách, na ktoré pozvalo aj predstaviteľov PS. Podľa Matoviča už účasť potvrdili politici KDH, SaS a Demokratov, zatiaľ čo od PS ešte čakajú na odpoveď.