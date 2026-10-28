Stredajšia železničná katastrofa v strednom Španielsku si vyžiadala obrovskú daň na ľudských životoch.
Na najmenej 64 stúpol počet mŕtvych po stredajšej zrážke dvoch vysokorýchlostných vlakov v strednom Španielsku. Informoval o tom denník El País s odvolaním sa na svoje zdroje vo vláde autonómneho spoločenstva Kastília-La Mancha, píše TASR.
Dva vysokorýchlostné vlaky sa zrazili okolo 09:00 neďaleko obce Urda v provincii Toledo. Po zrážke sa vlaky vykoľajili a niekoľko vozňov spadlo zo železničného násypu. Jeden z vlakov patril štátnej spoločnosti Renfe, druhý súkromnej firme Iryo.
V čase zrážky bolo vo vlaku spoločnosti Iryo 147 cestujúcich vrátane dieťaťa a vo vlaku Renfe 397 pasažierov. Premiér Pedro Sánchez na sociálnej sieti X napísal, že nehoda ho hlboko znepokojila a je v neustálom kontakte s ministrom dopravy Óscarom Puentem a prezidentom autonómneho spoločenstva Kastília-La Mancha Emilianom García-Pageom.
Podľa hovorcu španielskej vlády premiér Sánchez vycestoval do Urdy, aby sa priamo na mieste oboznámil so situáciou.
Podľa hovorcu španielskych železničiarskych odborov Joana Rodrígueza zvýšená intenzita dopravy, ktorú priniesla privatizácia, predstavuje pre železničnú infraštruktúru dodatočnú záťaž a pravdepodobne nebola sprevádzaná aj potrebnou údržbou tratí.
V priebehu posledných desaťročí Španielsko masívne investovalo do vysokorýchlostnej železničnej dopravy a v súčasnosti má vyše 4 000 km v prevádzke, čo je najdlhšia sieť v Európe. Od mája 2021 ju otvorilo aj súkromným spoločnostiam ako konkurenciu štátnemu dopravcovi Renfe. Spoločnosť Iryo v Španielsku pôsobí od roku 2022.