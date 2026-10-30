Podľa zverejnených výsledkov má 53 kresiel, opozičný blok 48 a arabské strany 19.
Podľa konečných výsledkov utorňajších izraelských parlamentných volieb, ktoré v piatok skoro ráno zverejnila ústredná volebná komisia, získal blok premiéra Benjamina Netanjahua v Knesete 53 kresiel. Jeho strana Likud obsadila najviac mandátov spomedzi jednotlivých strán (27).
Najväčšia opozičná strana Jašar vedená Gadim Eizenkotom získala 21 mandátov, pričom opozičný blok obsadil celkovo 48 kresiel. Väčšinu nemá ani jeden z blokov, keďže arabské strany získali 19 mandátov.
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