Poľským mestom Rzeszów otriasla nepredstaviteľná rodinná tragédia.
Iba 32-ročná žena manévrovala s osobným autom na súkromnej príjazdovej ceste pri rodinnom dome, pričom pri cúvaní nezaregistrovala svojho takmer šesťročného syna stojaceho za vozidlom. Auto do dieťaťa vrazilo a spôsobilo mu devastačné zranenia.
Boj o život v nemocnici
Na miesto okamžite dorazili záchranné zložky, ktoré zraneného chlapca v kritickom stave transportovali do nemocnice. Ako informoval poľský spravodajský portál TVN24, lekársky tím bojoval o záchranu malého pacienta všetkými dostupnými prostriedkami, no rozsah poranení bol natoľko vážny, že dieťa v nemocnici zomrelo.
Auto zaistili znalci, matka je v opatere lekárov
Okolnosti tragického incidentu začala okamžite objasňovať miestna prokuratúra. Policajné zložky pod priamym dohľadom dozorujúceho prokurátora vykonali detailnú obhliadku miesta činu a zaistili samotné vozidlo, ktoré podrobia expertíze znalci z odboru cestnej dopravy a technického stavu vozidiel.
Policajti podrobili matku dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, ktorá mala negatívny výsledok. V súlade so štandardnými postupmi pri smrteľných dopravných nehodách jej odobrali aj vzorku krvi na toxikologické vyšetrenie na zistenie iných návykových látok.
Výsluch zdrvenej matky však nateraz nebol možný. „Vzhľadom na psychický stav, v akom sa žena nachádza, zatiaľ nebolo možné vykonať jej výsluch týkajúci sa priebehu nehody,“ potvrdil dozorujúci prokurátor. Žene bola bezodkladne poskytnutá odborná lekárska a psychologická starostlivosť. Vyšetrovanie presného priebehu nehody a celého sledu udalostí naďalej pokračuje.