Tragická nehoda v Poľsku: Žena pri cúvaní pred domom zrazila malého syna, dieťa zraneniam podľahlo
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Daniel Zbudila
dnes 29. októbra 2026 o 6:33
Čas čítania 0:49

Tragická nehoda v Poľsku: Žena pri cúvaní pred domom zrazila malého syna, dieťa zraneniam podľahlo

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Tragická nehoda v Poľsku: Žena pri cúvaní pred domom zrazila malého syna, dieťa zraneniam podľahlo
Zdroj: Pexels/SHOX ART

Poľským mestom Rzeszów otriasla nepredstaviteľná rodinná tragédia.

Iba 32-ročná žena manévrovala s osobným autom na súkromnej príjazdovej ceste pri rodinnom dome, pričom pri cúvaní nezaregistrovala svojho takmer šesťročného syna stojaceho za vozidlom. Auto do dieťaťa vrazilo a spôsobilo mu devastačné zranenia.

Boj o život v nemocnici

Na miesto okamžite dorazili záchranné zložky, ktoré zraneného chlapca v kritickom stave transportovali do nemocnice. Ako informoval poľský spravodajský portál TVN24, lekársky tím bojoval o záchranu malého pacienta všetkými dostupnými prostriedkami, no rozsah poranení bol natoľko vážny, že dieťa v nemocnici zomrelo.

Auto zaistili znalci, matka je v opatere lekárov

Okolnosti tragického incidentu začala okamžite objasňovať miestna prokuratúra. Policajné zložky pod priamym dohľadom dozorujúceho prokurátora vykonali detailnú obhliadku miesta činu a zaistili samotné vozidlo, ktoré podrobia expertíze znalci z odboru cestnej dopravy a technického stavu vozidiel.

Policajti podrobili matku dychovej skúške na prítomnosť alkoholu, ktorá mala negatívny výsledok. V súlade so štandardnými postupmi pri smrteľných dopravných nehodách jej odobrali aj vzorku krvi na toxikologické vyšetrenie na zistenie iných návykových látok.

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Výsluch zdrvenej matky však nateraz nebol možný. „Vzhľadom na psychický stav, v akom sa žena nachádza, zatiaľ nebolo možné vykonať jej výsluch týkajúci sa priebehu nehody,“ potvrdil dozorujúci prokurátor. Žene bola bezodkladne poskytnutá odborná lekárska a psychologická starostlivosť. Vyšetrovanie presného priebehu nehody a celého sledu udalostí naďalej pokračuje.

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Náhľadový obrázok: Pexels/fotoinformator pl
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