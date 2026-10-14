Obchodné reťazce museli zlikvidovať veľké množstvo potravín a celkové škody môžu dosiahnuť milióny eur.
Stovky supermarketov vo Francúzsku zasiahol kybernetický útok, pri ktorom hackeri ovládli chladiace a mraziace zariadenia. V niektorých predajniach zvýšili ich teplotu až na 50 °C, čím znehodnotili veľké množstvo potravín. Škody môžu dosahovať milióny eur, informuje BBC.
Útok zasiahol približne 400 supermarketov
Hackeri napadli približne 400 predajní viacerých známych reťazcov, medzi nimi Carrefour, Intermarché, Netto či Monoprix. Zneužili softvér spoločnosti Danfoss, ktorý umožňuje regulovať teplotu chladiacich zariadení na diaľku.
V niektorých supermarketoch zostali mrazničky vyhriate niekoľko hodín. Obchodníci preto museli zlikvidovať potraviny, ktorých bezpečnosť už nedokázali zaručiť.
Len dva supermarkety v Alsasku vyčíslili škody na približne 270-tisíc eur. Francúzska prokuratúra už začala vyšetrovanie rozsiahleho kybernetického útoku.