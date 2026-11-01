Koniec pôrodnice na Myjave. Nemocnica oznámila dátum zatvorenia
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TASR
dnes 1. novembra 2026 o 8:31
Čas čítania 1:14

Koniec pôrodnice na Myjave. Nemocnica oznámila dátum zatvorenia

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Koniec pôrodnice na Myjave. Nemocnica oznámila dátum zatvorenia
Zdroj: Nemocnica s Poliklinikou Myjava (Facebook)

Vlani tam priviedli na svet len 168 detí.

Nemocnica s poliklinikou Myjava ukončí k 1. decembru 2026 prevádzku pôrodnice a novorodeneckého oddelenia. Nemocnica argumentuje klesajúcim trendom počtu pôrodov a potrebou nastaviť zdravotnú starostlivosť tak, aby dostupné personálne a odborné kapacity zodpovedali reálnym potrebám pacientov v regióne. TASR o tom informovala manažérka pre marketing a komunikáciu TSK Hospitals Lívia Rohovská.

V roku 2025 sa v nemocnici uskutočnilo 168 pôrodov

„Naším cieľom je nemocnicu nastaviť tak, aby mala stabilnú perspektívu do budúcnosti. Musíme zodpovedne reagovať na vývoj počtu pacientov a sústrediť naše kapacity tam, kde ich vieme využívať efektívne a v prospech pacientov. Preto robíme organizačné zmeny, ktoré majú vytvoriť priestor na rozvoj ďalších zdravotníckych činností,“ uviedol riaditeľ nemocníc TSK Hospitals Ľuboš Lopatka. V roku 2025 sa v nemocnici uskutočnilo 168 pôrodov, zatiaľ čo v roku 2024 ich bolo 262. Predpoklad pre rok 2026 je približne 160 pôrodov. Tento vývoj podľa nemocnice potvrdzuje dlhodobú zmenu potrieb regiónu, na ktorú je potrebné reagovať pri plánovaní ďalšieho fungovania pracovísk.

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Nemocnica bude individuálne kontaktovať pacientky, ktorých plánovaný termín pôrodu pripadá na obdobie po ukončení prevádzky pôrodnice. „Pri organizácii prechodu bude nemocnica postupovať tak, aby boli pacientky včas informované a aby bola zabezpečená kontinuita ich zdravotnej starostlivosti. Doteraz dohodnuté termíny a záväzky voči pacientkam nemocnica vybaví podľa individuálnej situácie a v súlade s ich medicínskymi potrebami,“ objasnila námestníčka pre ošetrovateľstvo myjavskej nemocnice Viktória Marková.


Gynekológia zostáva súčasťou odborného profilu nemocnice a bude pokračovať v upravenom organizačnom režime, respektíve režime jednodňovej zdravotnej starostlivosti. Pacientky, ktoré už majú naplánované vyšetrenia alebo výkony, budú do konca roka ošetrené podľa pôvodného plánu.


Nemocnica zároveň pripravuje vytvorenie spoločného chirurgického klastra, ktorý prepojí chirurgickú, gynekologickú, urologickú, ORL a ortopedickú starostlivosť pod jednotným vedením. „Súčasťou tejto zmeny bude aj nové nastavenie vedenia chirurgického pracoviska. Cieľom je posilniť jeho fungovanie, rozvíjať odborný potenciál a vytvárať podmienky na ďalšie skvalitňovanie poskytovanej zdravotnej starostlivosti v prospech pacientov,“ uviedla námestníčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť myjavskej nemocnice Miriama Baníková.

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Náhľadový obrázok: Nemocnica s Poliklinikou Myjava (Facebook)
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