Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10 000 podpisov, odovzdať ich ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu.
Na Slovensku chce aktuálne vzniknúť šesť nových politických strán. Oznámenia o zbere potrebných podpisov sú zverejnené na webstránke Ministerstva vnútra (MV) SR.
Medzi vznikajúcimi stranami a hnutiami sú subjekty s názvom My sme rodina, Rešpekt - Národný stred, Obnova, Ľudskosť a Prosperita, Farmárske hnutie a strana Taraba - Rozvoj Slovenska.
Zakladatelia strany musia vyzbierať aspoň 10 000 podpisov, odovzdať ich Ministerstvu vnútra a požiadať o registráciu. Ak splnia všetky zákonné podmienky, ministerstvo stranu zaregistruje. Na Slovensku je momentálne 53 zaregistrovaných aktívnych politických strán a hnutí. V likvidácii je 115 strán a hnutí.