Situáciu môžu komplikovať oslavy Halloweenu, počas ktorých budú ľudia nosiť masky.
Francúzsko očakáva v sobotu nepokoje a pouličné násilnosti porovnateľné s tými zo 17. októbra, keď došlo k zrážkam s políciou a tisíce podnikov zostali poškodené alebo vyplienené. Pre agentúru AFP to uviedol nemenovaný spolupracovník ministra vnútra Laurenta Nuňeza. Ten už vo štvrtok avizoval, že na sobotňajšie protesty bude nasadených približne 70 000 policajtov. Informuje o tom TASR.
Pre obavy z opakovania udalostí spred dvoch týždňov začali obchody a podniky v Paríži už v piatok zadebňovať okná. Predseda francúzskej obchodnej komory Alain Di Crescenzo povedal, že ich majitelia sú znepokojení a „nevedia sa dočkať, kedy bude sobota za nimi“.
Celoštátne protesty 17. októbra prerástli do jedných z najrozsiahlejších nepokojov vo Francúzsku za posledné roky. V nadväznosti na to niektoré mestá zaviedli čiastočný a dočasný zákaz vychádzania. Úrady priznali zlyhania v oblasti bezpečnosti a spravodajských služieb, ktoré viedli k zrážkam, rabovaniu a podpaľovaniu verejných budov.
Francúzi sa spočiatku búrili proti horším podmienkam vzdelávania, rastúcim životným nákladom a nerovnosti. Po zásahoch bezpečnostných zložiek však svoje požiadavky rozšírili o väčšiu ochranu občianskych slobôd a práva na protest. Vláda v pondelok oznámila sériu konkrétnych opatrení, ktorými chce reagovať na ich požiadavky nespokojných študentov. Protestujúci ich však považujú za nedostatočné.
Obávajú sa rabovania
Sobotňajšie zhromaždenia zvolali hnutie Žlté vesty, stredoškolské a vysokoškolské organizácie študentov. Nuňez vo štvrtok povedal, že počas nich hrozí narušenie verejného poriadku. Protesty podľa neho budú povolené, avšak nie v centrách miest. Polícia v Paríži napríklad povolila len pochod na okraji metropoly, najmenej v dvoch tamojších štvrtiach bude zo soboty na nedeľu platiť nočný zákaz vychádzania.
„Máme obavy z vandalizmu a pokusov o rabovanie,“ uviedol spolupracovník ministra. Zdroj z polície v tejto súvislosti poukázal na to, že medzi úradmi panuje značná nervozita a nie je dôvod domnievať sa, že protesty budú bez problémov.
Di Crescenzo tiež upozornil, že situáciu môžu komplikovať oslavy Halloweenu, počas ktorých budú ľudia nosiť masky. Podľa Nuňeza úrady zaznamenali na sociálnych sieťach k oslavám výzvy, v ktorých boli čitatelia nabádaní, aby sa prezliekli do kostýmov, zišli sa na „noc temnoty“ a vyvolali „revolúciu“.
Protesty vo Francúzsku sa konajú šesť mesiacov pred prezidentskými voľbami, v ktorých má podľa prieskumov verejnej mienky veľkú šancu zvíťaziť krajne pravicová kandidátka Marine Le Penová.