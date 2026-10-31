Kto patrí k špičke slovenskej farmácie? Poznáme víťazov ankety Lekárnik roka 2026
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TASR
dnes 31. októbra 2026 o 10:50
Čas čítania 1:48

Kto patrí k špičke slovenskej farmácie? Poznáme víťazov ankety Lekárnik roka 2026

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Kto patrí k špičke slovenskej farmácie? Poznáme víťazov ankety Lekárnik roka 2026
Zdroj: Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární Facebook

Lekárnické osobnosti roka v oboch kategóriách vzišli z desiatky finalistov, ktorých zo širšieho okruhu nominovaných vybrala odborná porota.

Anketa Lekárnik roka ocenila najlepších farmaceutov už po tretíkrát. Cieľom je predstaviť verejnosti farmaceutov, ktorí sú príkladom vysokej odbornej úrovne, profesijnej zodpovednosti a prínosu pre pacientov. 

Lekárnické osobnosti roka v oboch kategóriách vzišli z desiatky finalistov, ktorých zo širšieho okruhu nominovaných vybrala odborná porota. Medzi finalistami bolo 7 žien a 3 muži, medzi nimi skúsení farmaceuti aj zástupcovia mladej generácie z rôznych regiónov Slovenska.

O víťazovi Ceny verejnosti rozhodlo viac ako 8-tisíc hlasujúcich v elektronickom hlasovaní, ktoré trvalo od 16. septembra do 16. októbra 2026. Finálovú desiatku tvorili odborníci, za ktorými sú silné profesné i ľudské príbehy.

Laureáta Ceny odbornej poroty vybrali významné osobnosti zdravotníctva, farmácie a pacientskej organizácie. Osemčlenná porota zohľadňovala odborné vedomosti a zručnosti kandidátov, ich individuálny prínos k rozvoju farmaceutickej praxe, ako aj aktívnu účasť na vzdelávacích a výskumných aktivitách.

Lekárnické osobnosti roka 2026 

Ján Šipeky, ktorý získal Cenu verejnosti, sa môže oprieť o úctyhodnú 53-ročnú farmaceutickú prax, počas ktorej pôsobil nielen ako lekárnik, ale aj vo viacerých riadiacich pozíciách. V roku 2025 svoje dlhoročné odborné a manažérske skúsenosti úspešne preniesol do nového pracovného prostredia, keď po transformácii z nezávislej lekárne prešiel do siete BENU.

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Vďaka jeho profesionalite, schopnosti viesť kolektív a otvorenosti voči inováciám sa lekáreň rýchlo stabilizovala a už po šiestich týždňoch dosiahla plánované výkonové ukazovatele. Neustále sa vzdeláva a veľký dôraz kladie na kvalitnú komunikáciu s pacientom – jeho celoživotný prínos farmácii bol ocenený Medailou PhMr. Jána Žuffu. Mnohí pacienti sa k nemu vracajú celé roky práve preto, že v ňom nachádzajú nielen odborníka na lieky, ale aj človeka, ktorému dôverujú. Sám je presvedčený, že povzbudenie a obnova dôvery pacienta sú často rovnako dôležité ako vydanie správneho lieku.

Laureátka Ceny odbornej poroty Tatiana Geročová s takmer 30-ročnou farmaceutickou praxou posúva túto profesiu najmä vďaka svojim vedeckým a pedagogickým skúsenostiam, ktoré uplatňuje počas pôsobenia v pracovnej skupine SLeK Odbornosť a rozvoj.

S jej prispením ako predstaviteľky lekárenskej praxe sa realizuje na FaF UK inovatívny predmet šiesta štátna skúška s názvom Postupy vo farmaceutickej praxi, ktorá zvýši expertízu budúcich absolventov farmácie v súlade s potrebami praxe a európskou legislatívou.

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Čerpá zo svojich bohatých skúseností vrátane pôsobenia ako prednostka Univerzitnej lekárne FaF UK. Aktívne presadzuje implementáciu rozšírených lekárenských služieb orientovaných na prevenciu a skríning ochorení v súlade s novými štandardmi, o ktorých pomáha šíriť povedomie v lekárnickej komunite aj u širokej verejnosti. Jej najväčšou prednosťou ako lekárnika je schopnosť spájať odbornú erudovanosť s otvorenou komunikáciou a vľúdnym, ľudským prístupom ku každému pacientovi.

Vyhlasovateľom a organizátorom ankety je Asociácia prevádzkovateľov sieťových lekární na Slovensku. Odborným partnerom ankety je Slovenská lekárnická komora, partnermi Farmaceutická fakulta UK v Bratislave, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Asociácia na ochranu práv pacientov a Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Nad anketou prevzalo záštitu Ministerstvo zdravotníctva SR.

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