Obyvatelia na oboch stranách frontu prežili chvíle obrovského strachu spôsobené digitálnou sabotážou.
Mobilná aplikácia, ktorá je pre milióny Ukrajincov základným záchranným nástrojom pri každodennom ohrození ruskými dronmi a raketami, sa v nedeľu ocitla pod priamou kontrolou hackerov, uvádzajú Hospodárske noviny. Systém začal používateľom generovať mimoriadne znepokojujúce hlásenia vrátane hroziaceho jadrového či chemického zamorenia. Ukrajinské vojenské letectvo následne potvrdilo nepriateľský zásah do infraštruktúry.
Ako informovala agentúra Reuters, prevádzkovatelia museli fungovanie celej platformy bezodkladne pozastaviť, aby zamedzili šíreniu ďalších dezinformácií. Úrady civilistom dôrazne pripomenuli, aby pri vyhlásení poplachu sledovali výhradne oficiálne komunikačné kanály armády a orientovali sa podľa zvuku konvenčných sirén.
Agentúra AFP v tejto súvislosti upozornila, že pri odpálení ruských balistických rakiet majú ľudia na vyhľadanie bezpečného krytu často iba dve až tri minúty a akékoľvek zaváhanie či falošný zmätok môže mať fatálne následky.
Masívny výpadok hlási aj ruské ministerstvo
Prakticky v rovnakom čase zasiahla kybernetická ofenzíva aj druhú stranu konfliktu. Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie (MČS) v pondelok v ranných hodinách oficiálne oznámilo, že jeho digitálny výstražný systém pre obyvateľstvo zaznamenal rozsiahly útok.
Ruská aplikácia rovnako začala nekontrolovane šíriť falošné oznamy. Moskva incident pripísala „masívnemu kybernetickému útoku“ zo strany nešpecifikovaných útočníkov s tým, že jej špecialisti intenzívne pracujú na odstránení anomálií a obnovení bezpečnej prevádzky.