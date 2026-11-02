Varovné aplikácie pre civilistov na Ukrajine aj v Rusku ochromil masívny hackerský útok: Ľuďom chodili falošné správy
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otrestujú Refresher Club za 1€
Daniel Zbudila
dnes 2. novembra 2026 o 13:20
Čas čítania 0:46

Varovné aplikácie pre civilistov na Ukrajine aj v Rusku ochromil masívny hackerský útok: Ľuďom chodili falošné správy

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Varovné aplikácie pre civilistov na Ukrajine aj v Rusku ochromil masívny hackerský útok: Ľuďom chodili falošné správy
Zdroj: TASR/AP/Evgeniy Maloletka

Obyvatelia na oboch stranách frontu prežili chvíle obrovského strachu spôsobené digitálnou sabotážou.

Mobilná aplikácia, ktorá je pre milióny Ukrajincov základným záchranným nástrojom pri každodennom ohrození ruskými dronmi a raketami, sa v nedeľu ocitla pod priamou kontrolou hackerov, uvádzajú Hospodárske noviny. Systém začal používateľom generovať mimoriadne znepokojujúce hlásenia vrátane hroziaceho jadrového či chemického zamorenia. Ukrajinské vojenské letectvo následne potvrdilo nepriateľský zásah do infraštruktúry.

Ako informovala agentúra Reuters, prevádzkovatelia museli fungovanie celej platformy bezodkladne pozastaviť, aby zamedzili šíreniu ďalších dezinformácií. Úrady civilistom dôrazne pripomenuli, aby pri vyhlásení poplachu sledovali výhradne oficiálne komunikačné kanály armády a orientovali sa podľa zvuku konvenčných sirén.

Agentúra AFP v tejto súvislosti upozornila, že pri odpálení ruských balistických rakiet majú ľudia na vyhľadanie bezpečného krytu často iba dve až tri minúty a akékoľvek zaváhanie či falošný zmätok môže mať fatálne následky.

Masívny výpadok hlási aj ruské ministerstvo

Prakticky v rovnakom čase zasiahla kybernetická ofenzíva aj druhú stranu konfliktu. Ruské ministerstvo pre mimoriadne situácie (MČS) v pondelok v ranných hodinách oficiálne oznámilo, že jeho digitálny výstražný systém pre obyvateľstvo zaznamenal rozsiahly útok.

22. februára 2026 o 11:37 Čas čítania 0:38 Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti Poľsko po ruských útokoch na Ukrajinu nasadilo stíhačky. Aktivovalo najvyšší stupeň pohotovosti

Ruská aplikácia rovnako začala nekontrolovane šíriť falošné oznamy. Moskva incident pripísala „masívnemu kybernetickému útoku“ zo strany nešpecifikovaných útočníkov s tým, že jej špecialisti intenzívne pracujú na odstránení anomálií a obnovení bezpečnej prevádzky.

29. októbra 2026 o 6:33 Čas čítania 0:49 Tragická nehoda v Poľsku: Žena pri cúvaní pred domom zrazila malého syna, dieťa zraneniam podľahlo Tragická nehoda v Poľsku: Žena pri cúvaní pred domom zrazila malého syna, dieťa zraneniam podľahlo
31. októbra 2026 o 17:43 Čas čítania 0:38 Tragédia v luxusnom hoteli v Indii: V bazéne zomrel Slovák aj člen posádky Lufthansa Tragédia v luxusnom hoteli v Indii: V bazéne zomrel Slovák aj člen posádky Lufthansa
1. novembra 2026 o 16:46 Čas čítania 0:34 Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/AP/Evgeniy Maloletka
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Vojna na Ukrajine
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 06:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
včera o 16:46
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
pred 3 hodinami
17-ročné dievča nútilo 15-ročnú k sexu za peniaze a drogy: Polícia ju obvinila z obchodovania s ľuďmi
17-ročné dievča nútilo 15-ročnú k sexu za peniaze a drogy: Polícia ju obvinila z obchodovania s ľuďmi
včera o 13:44
Slováci môžu získať až 4600 eur z projektu Zelená domácnostiam. Rezervácie štartujú už v pondelok, rozhodovať bude rýchlosť
Slováci môžu získať až 4600 eur z projektu Zelená domácnostiam. Rezervácie štartujú už v pondelok, rozhodovať bude rýchlosť
dnes o 09:35
USA navrhli obnovenie tranzitu ruského plynu do Európy cez Ukrajinu: Obchod by riadili americkí sprostredkovatelia
USA navrhli obnovenie tranzitu ruského plynu do Európy cez Ukrajinu: Obchod by riadili americkí sprostredkovatelia
včera o 16:46
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
pred 2 dňami
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
včera o 12:14
Zajtra nás čaká nezvyčajné vesmírne divadlo: Mesiac, Jupiter aj Mars vytvoria na rannej oblohe jedinečnú zostavu
Zajtra nás čaká nezvyčajné vesmírne divadlo: Mesiac, Jupiter aj Mars vytvoria na rannej oblohe jedinečnú zostavu
dnes o 06:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
včera o 15:17
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
Ako zamestnanec môžeš od štátu získať až 150 eur mesačne. Musíš však splniť jednu dôležitú podmienku
pred 4 dňami
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
25. 10. 2026 13:18
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
TABUĽKA: Kedy konečne pôjdete do penzie? Pozrite si veľký prehľad dôchodkového veku
včera o 16:46
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
pred 2 dňami
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
28. 10. 2026 10:18
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
Lifestyle news
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 2 dňami
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Nový Mercedes-AMG GT SUV ponúka agresívny dizajn s výkonom 720 koní a šialene rýchlym nabíjaním
21. 10. 2026 11:40
KVÍZ: Zvládol by si dnes test z autoškoly? Otestuj sa!
20. 10. 2026 15:00
Zahraničie Všetko
Súkromné lietadlo s deviatimi ľuďmi sa zrútilo do obytnej štvrte na Floride: Po dopade explodovalo, hlásia obete
dnes o 08:02
Súkromné lietadlo s deviatimi ľuďmi sa zrútilo do obytnej štvrte na Floride: Po dopade explodovalo, hlásia obete
Súkromné lietadlo, na palube ktorého sa nachádzalo deväť ľudí, sa za doposiaľ neobjasnených okolností zrútilo priamo medzi rodinné domy.
Tragédia v luxusnom hoteli v Indii: V bazéne zomrel Slovák aj člen posádky Lufthansa
pred 2 dňami
Tragédia v luxusnom hoteli v Indii: V bazéne zomrel Slovák aj člen posádky Lufthansa
USA navrhli obnovenie tranzitu ruského plynu do Európy cez Ukrajinu: Obchod by riadili americkí sprostredkovatelia
dnes o 09:35
USA navrhli obnovenie tranzitu ruského plynu do Európy cez Ukrajinu: Obchod by riadili americkí sprostredkovatelia
V Tatrách sa šíri nebezpečný trend: Maskovaní turisti riskujú životy a svojimi výstupmi sa chvália na internete
pred 3 dňami
V Tatrách sa šíri nebezpečný trend: Maskovaní turisti riskujú životy a svojimi výstupmi sa chvália na internete
Na Floride sa zrútilo lietadlo
dnes o 09:21
Na Floride sa zrútilo lietadlo
V Paríži zadebňujú výklady, do ulíc vyjde 70-tisíc policajtov. Francúzsko sa obáva ďalších nepokojov
pred 2 dňami
V Paríži zadebňujú výklady, do ulíc vyjde 70-tisíc policajtov. Francúzsko sa obáva ďalších nepokojov
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
26. 10. 2026 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu
Zahraničie Všetko
Súkromné lietadlo s deviatimi ľuďmi sa zrútilo do obytnej štvrte na Floride: Po dopade explodovalo, hlásia obete
dnes o 08:02
Súkromné lietadlo s deviatimi ľuďmi sa zrútilo do obytnej štvrte na Floride: Po dopade explodovalo, hlásia obete
pred 2 dňami
Tragédia v luxusnom hoteli v Indii: V bazéne zomrel Slovák aj člen posádky Lufthansa
dnes o 09:35
USA navrhli obnovenie tranzitu ruského plynu do Európy cez Ukrajinu: Obchod by riadili americkí sprostredkovatelia
Ekonomika Všetko
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
dnes o 06:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
dnes o 09:35
USA navrhli obnovenie tranzitu ruského plynu do Európy cez Ukrajinu: Obchod by riadili americkí sprostredkovatelia
pred 2 dňami
Ako budú otvorené obchody na Dušičky? Pozri si, kde nakúpiš 1. novembra

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
pred 34 minútami
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov?
Na Floride sa zrútilo lietadlo
dnes o 09:21
Na Floride sa zrútilo lietadlo
Meme bitka
pred 3 dňami
Meme bitka
Nový volebný prieskum ukázal zmeny v podpore strán. PS vedie pred Smerom, do parlamentu by sa dostalo osem strán
1
pred 3 dňami
Nový volebný prieskum ukázal zmeny v podpore strán. PS vedie pred Smerom, do parlamentu by sa dostalo osem strán
Scammerov zbalila polícia
pred 3 dňami
Scammerov zbalila polícia
Viac