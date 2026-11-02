Súkromné lietadlo s deviatimi ľuďmi sa zrútilo do obytnej štvrte na Floride: Po dopade explodovalo, hlásia obete
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TASR
dnes 2. novembra 2026 o 8:02
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Súkromné lietadlo s deviatimi ľuďmi sa zrútilo do obytnej štvrte na Floride: Po dopade explodovalo, hlásia obete

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Súkromné lietadlo s deviatimi ľuďmi sa zrútilo do obytnej štvrte na Floride: Po dopade explodovalo, hlásia obete
Zdroj: X/Noteworthy News

Súkromné lietadlo, na palube ktorého sa nachádzalo deväť ľudí, sa za doposiaľ neobjasnených okolností zrútilo priamo medzi rodinné domy.

Deväť ľudí prišlo v nedeľu o život pri havárii súkromného lietadla Learjet 60, ktoré sa zrútilo na cestu v blízkosti mesta West Palm Beach na Floride. Oznámil to americký minister dopravy Sean Duffy. Informovala o tom televízia NBC News.

Lietadlo havarovalo približne o 12:50 miestneho času v obytnej štvrti neďaleko Cresthavenu, uviedol Federálny úrad pre letectvo (FAA). Posádka pred nehodou hlásila prudkú stratu výšky a upozornila riadenie letovej prevádzky, že stroj narazí do zeme.
Lietadlo odštartovalo z Medzinárodného letiska Austin-Bergstrom v Austine v štáte Texas a smerovalo na letisko North Eleuthera na Bahamách.

Duffy potvrdil, že pri nehode zahynulo všetkých deväť osôb na palube. Prípad označil za „hroznú tragédiu“. Bezprostredne nebolo známe, či zranenia utrpeli aj ľudia na zemi.
Podľa zvukového záznamu komunikácie s riadením letovej prevádzky posádka vyhlásila núdzový stav a opakovane informovala o rýchlom klesaní.

V jednom z hlásení uviedla, že lietadlo klesá rýchlosťou približne 10.000 stôp (tri kilometre) za minútu. Neskôr oznámila, že klesanie dosahuje 22-tisíc stôp (takmer sedem kilometrov) za minútu a lietadlo sa nakláňa pod uhlom 60 stupňov. Komunikácia sa následne prerušila.
Príčina nehody nebola bezprostredne známa. Vyšetrovanie povedú odborníci z Národného úradu pre bezpečnosť dopravy (NTSB) v spolupráci s FAA.

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Náhľadový obrázok: X/Noteworthy News
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