Bizarný prípad rakúskeho profesionálneho vojaka sa skončil disciplinárnym trestom a poriadnou hanbou.
Rakúsky profesionálny vojak v hodnosti vyššieho poddôstojníka skončil na dlhodobej PNke pre posttraumatickú stresovú poruchu. Počas maródky poberal štedrú štátnu podporu – 80 percent zo svojho bežného hrubého platu 3 500 eur, čo predstavovalo približne 2 800 eur mesačne, uvádza Heute.
Namiesto domáceho pokoja a regenerácie však pravidelne dochádzal na vysokohorskú lyžiarsku chatu, kde pomáhal s bežnou prevádzkou, roznášal objednávky a obsluhoval výčap.
Ako informoval denník Die Presse, prípadom sa začal zaoberať spolkový disciplinárny orgán. Vojak sa na vypočúvaní k práci priznal, no snažil sa ju vykresliť ako súčasť zotavovacieho procesu. Tvrdil, že kontakt so zákazníkmi mu odporučila jeho civilná terapeutka, aby sa opäť adaptoval na spoločnosť a našiel radosť zo života.
Armádny psychológ mu pritom predpísal výhradne pokojné prechádzky a skialpinistické výstupy v prírode. Keď komisia požadovala oficiálny písomný terapeutický plán, ktorý by prácu za barom schvaľoval, vojak ho predložiť nedokázal.
Kuriózny dôkaz: Stopky na hodinkách skialpinistu
Kľúčový dôkaz, ktorý vojaka definitívne usvedčil, nepochádzal od armádnej kontroly, ale od náhodného návštevníka. Skialpinista, ktorý do chaty opakovane chodil doplniť energiu, mal vo zvyku počas každej prestávky manuálne pozastaviť nahrávanie tréningu na svojich športových hodinkách.
Zaznamenané digitálne stopy obsahovali presné dátumy, časy aj dĺžku pobytu, pričom hosť potvrdil, že v daných chvíľach stál za pultom a nosil tácky práve liečiaci sa poddôstojník.
Pod ťarchou nezvratných dôkazov vojak pred komisiou otočil a priznal, že jeho konanie bolo chybou. Priznal tiež, že hlučné prostredie horskej chaty jeho stavu vôbec nepomohlo – naopak, spôsobovalo mu dodatočný stres a popíjanie alkoholu s návštevníkmi sa priamo vylučovalo s predpísanými psychiatrickými liekmi.
Disciplinárny orgán mu za porušenie povinností uložil pokutu 3 000 eur, pričom vyjadril presvedčenie, že po riadnom doliečení nájde uplatnenie späť v armádnych štruktúrach.