V halloweenskych sladkostiach v Nemecku a Rakúsku našli klince aj ihly: Polícia varuje pred ich konzumáciou
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Daniel Zbudila
dnes 2. novembra 2026 o 19:20
Čas čítania 1:00

V halloweenskych sladkostiach v Nemecku a Rakúsku našli klince aj ihly: Polícia varuje pred ich konzumáciou

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V halloweenskych sladkostiach v Nemecku a Rakúsku našli klince aj ihly: Polícia varuje pred ich konzumáciou
Zdroj: Unsplash/Mustafa akın

Rodičia začali po víkendovom koledovaní objavovať v detských vrecúškach čokoládové tyčinky, gumené cukríky a oblátky prešpikované ostrými kovovými predmetmi.

Incidenty s nebezpečnými halloweenskymi cukrovinkami nabrali nečakane masové rozmery. Hlásenia o kontaminovaných sladkostiach prichádzajú naprieč celým Nemeckom – prípady potvrdili v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Durínsku, Dolnom Sasku, Brémach, Šlezvicku-Holštajnsku, Severnom Porýní-Vestfálsku aj v Sasku-Anhaltsku. Jeden obdobný prípad navyše zaznamenali aj v rakúskom Linzi, uvádza Denník N.

Zoznam znehodnotených sladkostí zahŕňa prakticky celý bežný sortiment detských koledníkov: čokoládové tyčinky, žuvacie a želatínové cukríky aj plnené oblátkové rezy. Odborníci i lekári dvíhajú varovný prst, pretože požitie ostrých kovových predmetov môže u malých detí viesť k okamžitému pretrhnutiu pažeráka, žalúdočnej steny alebo čriev, čo predstavuje akútny stav s priamym ohrozením života.

Polícia podozrieva viacerých páchateľov

Podrobnosti z jednotlivých miest ukazujú, že nešlo o ojedinelý žart jedného človeka. V západonemeckom Essene zalarmoval políciu otec, ktorý si všimol mikroskopické vpichy na obale čokoládovej tyčinky svojho trinásťročného syna a vo vnútri objavil skrytý špendlík. Ďalší rodičia v meste našli špendlíky v tyčinkách aj vrecúškach s gumenými medvedíkmi, pre čo vyšetrovatelia pracujú s verziou viacerých neznámych páchateľov.

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Podobné nálezy hlásia aj ďalšie mestá. Vo Filderstadte pri Stuttgarte boli ihly zapichnuté hlboko v mliečno-lieskovoorieškových rezoch, pričom z vonkajšej strany obalu nebolo nič podozrivé. V bavorskom Landshute našli v žuvačkách a čokoláde kovové skrutky a deväťročné dievča z Hannoveru objavilo šijacie ihly hneď v troch rôznych kusoch cukroviniek. V rakúskom Linzi zasa otec vyťahoval z detských sladkostí približne centimetrové klince.

Nemecká i rakúska polícia zatiaľ neevidujú žiadne hlásenia o zraneniach, no situáciu berú s maximálnou vážnosťou a rodinám v dotknutých oblastiach dôrazne odporúčajú, aby všetky sladkosti nazbierané počas Halloweenu preventívne vyhodili a vôbec nejedli.

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Náhľadový obrázok: Unsplash/paws and prints
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