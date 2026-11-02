Rodičia začali po víkendovom koledovaní objavovať v detských vrecúškach čokoládové tyčinky, gumené cukríky a oblátky prešpikované ostrými kovovými predmetmi.
Incidenty s nebezpečnými halloweenskymi cukrovinkami nabrali nečakane masové rozmery. Hlásenia o kontaminovaných sladkostiach prichádzajú naprieč celým Nemeckom – prípady potvrdili v Bádensku-Württembersku, Bavorsku, Durínsku, Dolnom Sasku, Brémach, Šlezvicku-Holštajnsku, Severnom Porýní-Vestfálsku aj v Sasku-Anhaltsku. Jeden obdobný prípad navyše zaznamenali aj v rakúskom Linzi, uvádza Denník N.
Zoznam znehodnotených sladkostí zahŕňa prakticky celý bežný sortiment detských koledníkov: čokoládové tyčinky, žuvacie a želatínové cukríky aj plnené oblátkové rezy. Odborníci i lekári dvíhajú varovný prst, pretože požitie ostrých kovových predmetov môže u malých detí viesť k okamžitému pretrhnutiu pažeráka, žalúdočnej steny alebo čriev, čo predstavuje akútny stav s priamym ohrozením života.
Polícia podozrieva viacerých páchateľov
Podrobnosti z jednotlivých miest ukazujú, že nešlo o ojedinelý žart jedného človeka. V západonemeckom Essene zalarmoval políciu otec, ktorý si všimol mikroskopické vpichy na obale čokoládovej tyčinky svojho trinásťročného syna a vo vnútri objavil skrytý špendlík. Ďalší rodičia v meste našli špendlíky v tyčinkách aj vrecúškach s gumenými medvedíkmi, pre čo vyšetrovatelia pracujú s verziou viacerých neznámych páchateľov.
Podobné nálezy hlásia aj ďalšie mestá. Vo Filderstadte pri Stuttgarte boli ihly zapichnuté hlboko v mliečno-lieskovoorieškových rezoch, pričom z vonkajšej strany obalu nebolo nič podozrivé. V bavorskom Landshute našli v žuvačkách a čokoláde kovové skrutky a deväťročné dievča z Hannoveru objavilo šijacie ihly hneď v troch rôznych kusoch cukroviniek. V rakúskom Linzi zasa otec vyťahoval z detských sladkostí približne centimetrové klince.
Nemecká i rakúska polícia zatiaľ neevidujú žiadne hlásenia o zraneniach, no situáciu berú s maximálnou vážnosťou a rodinám v dotknutých oblastiach dôrazne odporúčajú, aby všetky sladkosti nazbierané počas Halloweenu preventívne vyhodili a vôbec nejedli.