Demokrati v amerických voľbách ovládli obe komory Kongresu: Trump priznal drvivú porážku
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TASR
dnes 4. novembra 2026 o 7:01
Čas čítania 1:07

Demokrati v amerických voľbách ovládli obe komory Kongresu: Trump priznal drvivú porážku

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Demokrati v amerických voľbách ovládli obe komory Kongresu: Trump priznal drvivú porážku
Zdroj: TASR/AP

Spojené štáty zažili počas utorňajších volieb do Kongresu masívne politické zemetrasenie.

Americké kongresové voľby, tradične označované ako midterms, sa zmenili na nekompromisné zúčtovanie s republikánskou politikou. Demokratická strana dokázala podľa televíznych projekcií stanice NBC News získať kontrolu nad Senátom aj Snemovňou reprezentantov, čím si zabezpečila dominanciu nad celou legislatívou vo Washingtone.

Kľúčový zlom v Senáte nastal po víťazstvách Josha Tureka v Iowe a Adama Hamiltona v Kansase, vďaka čomu si demokrati pripísali najmenej 51 kresiel v 100-člennom zbore. Už pred sčítaním týchto štátov navyše prelomili dlhoročnú dominanciu konzervatívcov v tradičných červených štátoch ako Texas či Južná Karolína.

Väčšinu tak majú vo vrecku bez ohľadu na tesné výsledky v štátoch Michigan či Minnesota. Ešte presvedčivejší triumf zaznamenali v 435-člennej Snemovni reprezentantov, kde si podľa predbežných prepočtov vybudovali najsilnejšiu väčšinu za takmer dve desaťročia.

Trump priznáva debakel: Zlyhanie pripísal drahému benzínu

Pre Donalda Trumpa a Republikánsku stranu ide o mimoriadne trpký verdikt voličov. Šéf Bieleho domu v rozhovore pre denník The New York Times potvrdil, že volebné výsledky plne akceptuje. V následnom telefonáte pre televíziu Fox News však bez okolkov pomenoval hlavné príčiny, ktoré viedli k volebnému debaklu.

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Náhľadový obrázok: TASR/AP/Alex Brandon
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