Spojené štáty zažili počas utorňajších volieb do Kongresu masívne politické zemetrasenie.
Americké kongresové voľby, tradične označované ako midterms, sa zmenili na nekompromisné zúčtovanie s republikánskou politikou. Demokratická strana dokázala podľa televíznych projekcií stanice NBC News získať kontrolu nad Senátom aj Snemovňou reprezentantov, čím si zabezpečila dominanciu nad celou legislatívou vo Washingtone.
Kľúčový zlom v Senáte nastal po víťazstvách Josha Tureka v Iowe a Adama Hamiltona v Kansase, vďaka čomu si demokrati pripísali najmenej 51 kresiel v 100-člennom zbore. Už pred sčítaním týchto štátov navyše prelomili dlhoročnú dominanciu konzervatívcov v tradičných červených štátoch ako Texas či Južná Karolína.
Väčšinu tak majú vo vrecku bez ohľadu na tesné výsledky v štátoch Michigan či Minnesota. Ešte presvedčivejší triumf zaznamenali v 435-člennej Snemovni reprezentantov, kde si podľa predbežných prepočtov vybudovali najsilnejšiu väčšinu za takmer dve desaťročia.
Trump priznáva debakel: Zlyhanie pripísal drahému benzínu
Pre Donalda Trumpa a Republikánsku stranu ide o mimoriadne trpký verdikt voličov. Šéf Bieleho domu v rozhovore pre denník The New York Times potvrdil, že volebné výsledky plne akceptuje. V následnom telefonáte pre televíziu Fox News však bez okolkov pomenoval hlavné príčiny, ktoré viedli k volebnému debaklu.