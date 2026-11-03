Európske krajiny pripravujú tisíce vojakov na možné nasadenie na Ukrajine. Veľké cvičenie sa uskutoční v Poľsku
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TASR
dnes 3. novembra 2026 o 14:03
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Európske krajiny pripravujú tisíce vojakov na možné nasadenie na Ukrajine. Veľké cvičenie sa uskutoční v Poľsku

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Európske krajiny pripravujú tisíce vojakov na možné nasadenie na Ukrajine. Veľké cvičenie sa uskutoční v Poľsku
Zdroj: TASR - Slavomír Gregorík

Od 9. novembra si v Poľsku približne 2 800 vojakov z desiatich európskych krajín precvičí spoločné nasadenie, logistiku a koordináciu vojenských jednotiek.

Približne 2 800 vojakov z desiatich európskych krajín sa od 9. do 22. novembra zúčastní na vojenskom cvičení na juhovýchode Poľska. Jeho cieľom bude preveriť pripravenosť mnohonárodných síl, ktoré by mohli byť nasadené na Ukrajine po uzavretí prímeria.

Manévre sa uskutočnia približne 100 kilometrov od ukrajinských hraníc

Cvičenie s názvom Koalícia sa uskutoční v okolí mesta Nowa Dęba, približne 100 kilometrov od ukrajinských hraníc. Najviac vojakov vyšle Francúzsko (1 100), Británia prispeje 300 príslušníkmi ozbrojených síl.

Mnohonárodné sily vedú Francúzsko a Británia. Na Ukrajinu by mali byť nasadené až po skončení bojov, pričom ich úlohou nebude útočiť ani monitorovať prímerie. Majú pomáhať ukrajinskej armáde, posilňovať bezpečnosť vzdušného priestoru a podporovať obnovenie ekonomických aktivít v Čiernom mori.

Vojaci si precvičia spoluprácu, presuny aj obranu proti dronom

Vojaci si počas cvičenia precvičia presuny jednotiek, logistiku a spoluprácu medzi armádami. Využívať budú najmä ľahkú techniku vrátane dronov, ťažká vojenská technika ani tanky sa na manévroch nezúčastnia.

Námornú časť cvičenia povedie Turecko z Istanbulu. Zameria sa na pripravenosť na prípadné odmínovanie Čierneho mora.

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Náhľadový obrázok: TASR - Slavomír Gregorík
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