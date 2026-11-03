Vodiči, ktorí už majú ročnú známku na rok 2026, ju však môžu naďalej využívať až do konca januára 2027.
Rakúsko od 1. decembra 2026 ukončí predaj klasických nalepovacích diaľničných známok. Po takmer 30 rokoch ich úplne nahradí elektronická verzia, upozornili Autoviny.
Vodiči si tak papierové diaľničné známky už nekúpia ani na čerpacích staniciach vrátane tých slovenských. Platnosť elektronických známok sa bude kontrolovať podľa evidenčného čísla vozidla.
Motoristi, ktorí už majú nalepovaciu ročnú známku na rok 2026, sa však nemusia obávať. Zostáva platná až do 31. januára 2027, takže ju môžu využívať až do konca jej platnosti.
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