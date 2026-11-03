Tragédia na Seychelách: Nemec sa vrátil po okuliare na pláž, ráno ho našli mŕtveho na skalách
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Daniel Zbudila
dnes 3. novembra 2026 o 8:50
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Tragédia na Seychelách: Nemec sa vrátil po okuliare na pláž, ráno ho našli mŕtveho na skalách

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Tragédia na Seychelách: Nemec sa vrátil po okuliare na pláž, ráno ho našli mŕtveho na skalách
Zdroj: Unsplash/Alessandro Russo

Na seychelskom ostrove La Digue prišiel o život 30-ročný turista z Nemecka.

Pár pricestoval do destinácie 25. októbra a ich návrat domov bol naplánovaný už na 28. októbra, uvádza Polsat News.

Plány však prekazil nečakaný incident. Tridsaťročný muž si počas dňa pri mori zabudol potápačské okuliare. Okolo deviatej hodiny večer sa preto rozhodol opustiť hotelový komplex a vybral sa k obľúbenej pláži Anse Coco, aby svoju výbavu našiel. Z nočnej prechádzky sa však na izbu nevrátil. Jeho partnerka po dlhom a bezvýslednom čakaní v nočných hodinách kontaktovala miestne bezpečnostné zložky.

Telo ležalo mimo chodníka

Seychelské úrady okamžite spustili rozsiahlu záchrannú operáciu. Do pátrania v husto zalesnenom a členitom pobrežnom teréne zapojili policajtov so služobnými psami, námornú políciu kontrolujúcu útesy z mora, hasičské tímy, záchranárov aj miestnych dobrovoľníkov. Situáciu zo vzduchu monitorovala špeciálna jednotka s termovíznymi dronmi.

Pátranie sa skončilo tragickým nálezom nasledujúci deň v popoludňajších hodinách. Záchranné zložky lokalizovali nehybné telo turistu v nebezpečnom skalnom masíve, ktorý oddeľuje pláže Petit Anse a Anse Coco. Mladý muž sa nachádzal hlboko v skalách, úplne mimo oficiálne vytýčeného a spevneného turistického chodníka.

Príčinu smrti určí súdna pitva

Okolnosti, za akých muž v skalách zahynul, zostávajú nateraz nejasné. Či v tme stratil orientáciu, pošmykol sa na klzkých útesoch a utrpel smrteľný pád, alebo došlo k náhlej zdravotnej indispozícii, preverujú kriminalisti.

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Náhľadový obrázok: Pixabay
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