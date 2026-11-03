Návšteva banky v rakúskom Salzburgu priniesla scenár ako z absurdnej komédie.
Mladý gruzínsky študent Grigorij Bolkvadze potreboval hotovosť vo výške 12 900 eur, ktorou mal preukázať dostatočné finančné zabezpečenie úradom kvôli žiadosti o povolenie na pobyt. Pokladník za priehradkou však urobil fatálny omyl a zákazníkovi bez mihnutia oka odovzdal balík obsahujúci rovných 120-tisíc eur, čo predstavovalo takmer desaťnásobok požadovanej čiastky, uvádza Hitradio Ö3.
Študent obrovský rozdiel vôbec nezaregistroval, hotovosť prevzal a pokračoval vo svojom bežnom dennom pláne. Pre rakúsky denník Kronen Zeitung uviedol, že peniaze boli zabalené a neprepočítaval ich, vzal ich, dal kamarátovi a šiel do posilňovne, kde sa osprchoval, a keď vyšiel von, už mu volali z banky.
Poctivý návrat peňazí a sladké poďakovanie
Po tom, čo si študent vypočul vysvetlenie vystrašených zamestnancov, ani na sekundu nezaváhal. Spolu s kamarátom, ktorý hotovosť zatiaľ strážil, sa okamžite vydal naspäť do pobočky a celú sumu v neporušenom stave odovzdal.
Ako informovala stanica, vedenie sporiteľne priznalo zlyhanie jednotlivca a označilo incident za nedopatrenie, za ktoré sa klientovi ospravedlnilo. Zároveň vyzdvihlo férový prístup oboch mladých mužov. Namiesto finančného nálezného či percentuálnej odmeny za poctivosť sa však banka revanšovala po svojom – obom zúčastneným darovala balíčky gumených medvedíkov.