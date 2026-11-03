Ak si zaplatil poistné navyše, Sociálna poisťovňa ti môže peniaze vrátiť. Musíš však vedieť, kedy preplatok vzniká, čo má obsahovať žiadosť a v akých lehotách poisťovňa posiela peniaze späť.
Preplatok vznikne vtedy, keď zaplatíš poistné bez právneho dôvodu. Môže sa to stať napríklad vtedy, ak zaplatíš vyššiu sumu, než vyžaduje zákon, alebo uhradíš poistné za obdobie, za ktoré ho platiť nemáš.
Sociálna poisťovňa môže preplatok vrátiť sama, ak ho zistí pri kontrole platieb. Druhá možnosť je, že o jeho vrátenie požiadaš písomne.
Koho sa preplatok týka?
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