Dvom súperovým hráčom mal ponúknuť úplatky vo výške 3 000 a 10 000 eur, aby zvýšil šance svojho mužstva na víťazstvo.
Vyšetrovateľ Úradu boja proti organizovanej kriminalite (ÚBOK) obvinil profesionálneho hokejistu zo športovej korupcie. Hráč mal ponúkať úplatky súperom, aby ovplyvnil výsledok zápasu druhej najvyššej slovenskej hokejovej súťaže.
Podľa polície pred zápasom kontaktoval cez mobilnú aplikáciu dvoch hráčov súpera. Jednému mal ponúknuť 3 000 eur za ovplyvnenie zápasu v prospech svojho tímu.
Druhému hráčovi, ktorý bol zároveň kapitánom a asistentom trénera, mal ponúknuť 10 000 eur za to, že na zápas nenastúpi. Chcel tak oslabiť súpera a zvýšiť šance svojho mužstva na víťazstvo, ktoré mu mohlo pomôcť udržať sa v súťaži.
Polícia vyzýva športovcov, trénerov aj funkcionárov, aby podobné ponuky úplatkov bezodkladne nahlasovali.