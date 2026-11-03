Streľba v obytnom komplexe pri Kuchajde: Polícia uzavrela časť Bratislavy, na miesto dorazili kukláči aj policajní vyjednávači
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
Natália Mišániová
dnes 3. novembra 2026 o 16:50
Čas čítania 0:17

Streľba v obytnom komplexe pri Kuchajde: Polícia uzavrela časť Bratislavy, na miesto dorazili kukláči aj policajní vyjednávači

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Streľba v obytnom komplexe pri Kuchajde: Polícia uzavrela časť Bratislavy, na miesto dorazili kukláči aj policajní vyjednávači
Zdroj: Refresher

Na mieste zasahujú kukláči aj policajní vyjednávači.

V bratislavskom obytnom komplexe Koloseum pri Kuchajde bolo v utorok počuť výstrely. Podľa informácií TV JOJ sa malo strieľať na 13. poschodí budovy. Na mieste zasahujú policajti, kukláči aj vyjednávači.

Polícia prijala oznámenie o streľbe krátko po 15.00 h. Okolie komplexu uzavrela a obyvateľov do budovy dočasne nevpúšťa. Tomášikova ulica je obojsmerne uzavretá v úseku medzi Trnavskou a Vajnorskou ulicou.

Podľa polície obyvateľom momentálne nehrozí nebezpečenstvo. Bližšie okolnosti incidentu zatiaľ nie sú známe.

1. novembra 2026 o 16:46 Čas čítania 0:34 Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
2. novembra 2026 o 11:50 Čas čítania 0:28 Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
29. októbra 2026 o 14:45 Čas čítania 1:19 Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie Až 1000 eur mesačne k štátnemu dôchodu? Stačí spraviť toto rozhodnutie
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Refresher
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Slovensko Krimi
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
1
pred 3 hodinami
Študentovi v banke omylom vydali 120-tisíc eur namiesto trinásťtisíc: Poctivo ich vrátil a dostal gumených medvedíkov
Študentovi v banke omylom vydali 120-tisíc eur namiesto trinásťtisíc: Poctivo ich vrátil a dostal gumených medvedíkov
dnes o 13:19
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
pred 3 hodinami
Streľba v obytnom komplexe pri Kuchajde: Polícia uzavrela časť Bratislavy, na miesto dorazili kukláči aj policajní vyjednávači
Streľba v obytnom komplexe pri Kuchajde: Polícia uzavrela časť Bratislavy, na miesto dorazili kukláči aj policajní vyjednávači
pred hodinou
Koniec nalepovacích diaľničných známok v Rakúsku. Od 1. decembra ich vodiči na pumpách už nekúpia
Koniec nalepovacích diaľničných známok v Rakúsku. Od 1. decembra ich vodiči na pumpách už nekúpia
dnes o 16:17
Starostovia a primátori dostávajú masívne odstupné: Samosprávy zaplatia milióny eur, niektorí dostanú päť platov
Starostovia a primátori dostávajú masívne odstupné: Samosprávy zaplatia milióny eur, niektorí dostanú päť platov
včera o 11:50
Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
Dlhuješ Sociálnej poisťovni a ani o tom nevieš? Aktualizovala zoznam dlžníkov, skontroluj si svoje meno
včera o 06:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
dnes o 13:19
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
NÁVOD: Sociálna poisťovňa ti môže poslať peniaze späť. Pozri si, v ktorých prípadoch vzniká preplatok a ako oň požiadať
dnes o 10:20
Korupčný škandál v slovenskom hokeji: Hráč mal ponúknuť súperovi 10-tisíc eur, aby nenastúpil na zápas
Korupčný škandál v slovenskom hokeji: Hráč mal ponúknuť súperovi 10-tisíc eur, aby nenastúpil na zápas
1
pred 3 hodinami
Študentovi v banke omylom vydali 120-tisíc eur namiesto trinásťtisíc: Poctivo ich vrátil a dostal gumených medvedíkov
Študentovi v banke omylom vydali 120-tisíc eur namiesto trinásťtisíc: Poctivo ich vrátil a dostal gumených medvedíkov
29. 10. 2026 15:30
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
pred 2 dňami
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
pred 3 dňami
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
Od 1. januára stúpne dôležitý príspevok o 50 eur. Štát zvýši pomoc pozostalým na pohreb
28. 10. 2026 10:18
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
REBRÍČEK najlepších základných škôl na Slovensku: Na prvé miesto poskočila škola z piatej priečky
včera o 06:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
Lifestyle news
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
dnes o 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
dnes o 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
pred 3 dňami
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Ikonické tenisky v novom šate. New Balance predstavuje model 990v7, ktorý je synonymom pohodlia a fresh štýlu
23. 10. 2026 17:40
Turistom najviac chutia šišky či Skalický trdelník. Toto je rebríček najobľúbenejších slovenských dezertov
21. 10. 2026 13:20
Slovensko Všetko
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
pred hodinou
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
Do finálneho výberu sa dostalo 75 aktívnych lekárov, ktorých nominovali ich kolegovia na základe odbornosti, skúseností a etických štandardov.
Korupčný škandál v slovenskom hokeji: Hráč mal ponúknuť súperovi 10-tisíc eur, aby nenastúpil na zápas
dnes o 10:20
Korupčný škandál v slovenskom hokeji: Hráč mal ponúknuť súperovi 10-tisíc eur, aby nenastúpil na zápas
Starostovia a primátori dostávajú masívne odstupné: Samosprávy zaplatia milióny eur, niektorí dostanú päť platov
dnes o 16:17
Starostovia a primátori dostávajú masívne odstupné: Samosprávy zaplatia milióny eur, niektorí dostanú päť platov
Robert Fico prichádza o parlamentnú väčšinu. Malatinec sa pridáva k Tarabovi, koalícii zostáva už len 75 poslancov
1
dnes o 10:27
Robert Fico prichádza o parlamentnú väčšinu. Malatinec sa pridáva k Tarabovi, koalícii zostáva už len 75 poslancov
Polícia uzavrela kauzu influencerov, ktorí podporili Pellegriniho. Plačková a prezidentova sestra si vo výpovediach protirečili
dnes o 12:34
Polícia uzavrela kauzu influencerov, ktorí podporili Pellegriniho. Plačková a prezidentova sestra si vo výpovediach protirečili
Schaeffler chystá prepúšťanie na Slovensku: V Skalici a Kysuckom Novom Meste sa zmeny dotknú stoviek pracovníkov
dnes o 15:32
Schaeffler chystá prepúšťanie na Slovensku: V Skalici a Kysuckom Novom Meste sa zmeny dotknú stoviek pracovníkov
Ekonomika Všetko
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
včera o 06:31
Zmena v energopomoci: Dostane ju menej domácností, štát na ňu vyčlení o 90 miliónov eur menej
pred 3 dňami
Analytik vysvetlil, ako môže spojenie Tesca a Aholdu ovplyvniť trh. Hrozí zdražovanie
pred 2 dňami
Slováci môžu získať až 4600 eur z projektu Zelená domácnostiam. Rezervácie štartujú už v pondelok, rozhodovať bude rýchlosť
Slovensko Všetko
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
pred hodinou
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
pred 3 hodinami
Streľba v obytnom komplexe pri Kuchajde: Polícia uzavrela časť Bratislavy, na miesto dorazili kukláči aj policajní vyjednávači
dnes o 10:20
Korupčný škandál v slovenskom hokeji: Hráč mal ponúknuť súperovi 10-tisíc eur, aby nenastúpil na zápas
Umelá inteligencia Všetko
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
27. 9. 2026 13:30
Bill Gates upozorňuje na temný scenár AI: Mohla by spôsobiť smrť miliardy ľudí
1
26. 10. 2026 14:55
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
17. 9. 2026 17:50
Rusi zneužili AI od Anthropicu: Claude im pomáhal pri útokoch na Ukrajinu

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
dnes o 15:21
V Iráne púšťajú video o jadrovom útoku
Štátne kanály a agentúry v Iráne pustili do obehu inštruktážne video pre civilistov, ako reagovať pri jadrovom útoku.
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
dnes o 10:14
V Nepále sa zrazili vrtuľníky
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
včera o 14:12
VYSVETĽUJEME: O2 a UPC sa spojili. Čo sa mení pre zákazníkov a čo bude s cenami?
Na Floride sa zrútilo lietadlo
včera o 09:21
Na Floride sa zrútilo lietadlo
Meme bitka
30. 10. 2026 16:52
Meme bitka
Viac