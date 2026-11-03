Na mieste zasahujú kukláči aj policajní vyjednávači.
V bratislavskom obytnom komplexe Koloseum pri Kuchajde bolo v utorok počuť výstrely. Podľa informácií TV JOJ sa malo strieľať na 13. poschodí budovy. Na mieste zasahujú policajti, kukláči aj vyjednávači.
Polícia prijala oznámenie o streľbe krátko po 15.00 h. Okolie komplexu uzavrela a obyvateľov do budovy dočasne nevpúšťa. Tomášikova ulica je obojsmerne uzavretá v úseku medzi Trnavskou a Vajnorskou ulicou.
Podľa polície obyvateľom momentálne nehrozí nebezpečenstvo. Bližšie okolnosti incidentu zatiaľ nie sú známe.
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