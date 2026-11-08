Európska komisia dospela k predbežnému záveru, že sociálna sieť TikTok priamo porušuje legislatívu Európskej únie a svojím fungovaním ohrozuje psychickú pohodu používateľov.
Z predbežných zistení Európskej komisie vyplýva, že systém odporúčania videí na TikToku je nadizajnovaný spôsobom, ktorý priamo ohrozuje duševnú stabilitu používateľskej základne. Nekonečný prúd na mieru šitého obsahu u konzumentov vyvoláva závislostné správanie a dlhodobé vystavovanie takýmto videám môže výrazne zhoršovať úzkosti, depresie či ďalšie psychické poruchy. Riziko je podľa Bruselu enormné najmä u tínedžerov a psychicky labilnejších jednotlivcov, ktorí nemajú mechanizmy na to, aby sa z digitálnej slučky vymanili.
Hrozba pokuty v miliardách
Pre materskú spoločnosť ByteDance nejde o zanedbateľné varovanie. V prípade, že sa predbežné obvinenia v plnom rozsahu potvrdia a TikTok nezabezpečí adekvátnu nápravu, Európska komisia mu môže na základe nového zákona o digitálnych službách (DSA) udeliť sankciu siahajúcu až k šiestim percentám jeho celosvetového ročného obratu.
Spoločnosť má v súčasnosti garantovaný priestor na oficiálnu obhajobu a predloženie protiargumentov. Najschodnejšou cestou, ako sa vyhnúť likvidačnej pokute, zostáva úprava algoritmov a zavedenie prísnejších bezpečnostných poistiek na ochranu duševného zdravia.
Tlak na sociálne siete zo strany EÚ neutícha
Aktuálne zistenia nadväzujú na komplexné preverovanie, ktoré Brusel odštartoval ešte v priebehu roka 2024. Regulačné orgány sa od začiatku zameriavali predovšetkým na nedostatočnú ochranu neplnoletých používateľov a toxické prvky dizajnu podnecujúce návykové správanie. Hoci zatiaľ k priamemu udeleniu finančného postihu nedošlo, európske inštitúcie už v roku 2025 donútili TikTok zmeniť viaceré interné procesy v súvislosti s pravidlami transparentnosti reklamy a dát. Najnovší zásah ukazuje, že Európska únia plánuje algoritmy sociálnych gigantov podrobiť ešte prísnejšej kontrole.