Trnavskí železniční policajti vyšetrujú incident, ktorý sa odohral v osobnom vlaku na trase z Nitry do Trnavy.
Medzi neznámym cestujúcim a mladistvým chlapcom vznikol spor priamo vo vozni. Podľa doterajších informácií polície mal byť spúšťačom agresívneho správania ruksak, ktorý mal tínedžer položený na podlahe. Neznámy muž začal mladíkovi najskôr vulgárne nadávať, pričom situácia počas vystupovania z vlaku eskalovala až do priameho fyzického napadnutia mladistvého.
Útočník vystúpil v Leopoldove
Po fyzickej potýčke muž nezostal na mieste činu. Hneď ako vlak zastavil na železničnej stanici v Leopoldove, z vozňa vystúpil a stratil sa z dohľadu. Celým incidentom sa začala intenzívne zaoberať železničná polícia v Trnave, ktorá prípad preveruje.
Policajtom sa počas operatívnych úkonov podarilo získať fotky osoby, ktorá by mohla svojím svedectvom a informáciami pomôcť presne objasniť celý incident. Polícia preto žiada širokú verejnosť o súčinnosť – v prípade, že muža na zverejnených záberoch spoznávaš, oznámiť to môžeš na bezplatnom čísle 158 alebo osobne na ktorejkoľvek policajnej stanici.