Miestami môže spadnúť viac ako 50 milimetrov zrážok.
Slovensko čaká v najbližších dňoch výrazná zmena počasia. Po dlhšom období sucha prídu viaceré vlny dažďa, ktoré by mali priniesť potrebné zrážky. Najvýdatnejšie bude pršať koncom týždňa, keď môže miestami spadnúť viac ako 50 mm zrážok, informuje portál iMeteo.
Prvá vlna dažďa dorazí už v utorok ráno od juhu. Najviac bude pršať popoludní na strednom a východnom Slovensku. Na severe a severozápade sa očakáva 1 až 5 mm zrážok, na juhu 5 až 15 mm. Vo vyšších polohách nad 1 100 metrov môže aj snežiť.
V stredu by mal dážď ustúpiť, no vo štvrtok sa opäť vrátia prehánky. Výraznejšie zrážky sa očakávajú od piatka do sobotňajšieho poludnia. Miestami môže napršať viac ako 50 litrov vody na meter štvorcový. Spolu s dažďom príde aj výrazné ochladenie.