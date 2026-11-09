Po dlhom období sucha prichádza zmena. Na Slovensko dorazia viaceré vlny dažďa, vo vyšších polohách aj sneh
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dnes 9. novembra 2026 o 17:15
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Po dlhom období sucha prichádza zmena. Na Slovensko dorazia viaceré vlny dažďa, vo vyšších polohách aj sneh

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Po dlhom období sucha prichádza zmena. Na Slovensko dorazia viaceré vlny dažďa, vo vyšších polohách aj sneh
Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Miestami môže spadnúť viac ako 50 milimetrov zrážok.

Slovensko čaká v najbližších dňoch výrazná zmena počasia. Po dlhšom období sucha prídu viaceré vlny dažďa, ktoré by mali priniesť potrebné zrážky. Najvýdatnejšie bude pršať koncom týždňa, keď môže miestami spadnúť viac ako 50 mm zrážok, informuje portál iMeteo.

Prvá vlna dažďa dorazí už v utorok ráno od juhu. Najviac bude pršať popoludní na strednom a východnom Slovensku. Na severe a severozápade sa očakáva 1 až 5 mm zrážok, na juhu 5 až 15 mm. Vo vyšších polohách nad 1 100 metrov môže aj snežiť.

V stredu by mal dážď ustúpiť, no vo štvrtok sa opäť vrátia prehánky. Výraznejšie zrážky sa očakávajú od piatka do sobotňajšieho poludnia. Miestami môže napršať viac ako 50 litrov vody na meter štvorcový. Spolu s dažďom príde aj výrazné ochladenie.

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Náhľadový obrázok: TASR/Jaroslav Novák
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