Rast životných nákladov v Európe opäť naberá na obrátkach.
Cenový vývoj v menovej únii priniesol v októbri najrýchlejšie zdražovanie od septembra 2023. Podľa čerstvých odhadov Eurostatu stúpla medziročná miera inflácie z 3,8 % na presné 4 %, pričom medzimesačne sa cenová hladina zvýšila o 0,4 %, uvádza Euronews.
Kľúčovým motorom tohto rastu sú poplatky za energie. Tie v porovnaní s minulým rokom vystrelili o 20,8 % a v spotrebiteľskom koši sa podpísali pod bezmála polovicu celkovej inflácie. Pozitívnejším signálom je jadrová inflácia (očistená o energie, potraviny, alkohol a tabak), ktorá zotrvala na úrovni 2,5 %. Citeľné zdražovanie sa však začína prejavovať pri bežných nákupoch – nespracované potraviny ako mäso, zelenina či ovocie zrýchlili rast na 4,6 %, zatiaľ čo služby zdraželi o 3,3 %.
Kým Taliansko hlási skok, Slovensko kleslo pod tri percentá
Dopady inflačnej vlny sa naprieč 21 krajinami eurozóny líšia. Najstrmší nárast zaznamenalo Taliansko, kde regulované ceny energií vytlačili infláciu až na 5,6 % (medzimesačne o 1,2 %). Na absolútnom vrchole zostáva Litva so 6,1 % a Bulharsko so 6 %, pričom hranicu piatich percent presiahlo dovedna šesť štátov.
Na opačnom póle figurujú ekonomiky, ktorým sa rast cien podarilo utlmiť. Najväčší vplyv na celoeurópsky priemer malo Nemecko, kde miera inflácie klesla na 2,8 % vďaka zníženiu daní z pohonných látok. Do úzkej skupiny najstabilnejších krajín patrí aj Slovensko, kde tempo zdražovania mierne kleslo na 2,9 %, čo predstavuje po Malte (2,3 %) a Nemecku tretiu najnižšiu úroveň v menovom bloku.
ECB zrejme v decembri opäť zakročí
Keďže aktuálna hodnota dvojnásobne prekračuje stanovený dvojpercentný inflačný rámec, Európska centrálna banka (ECB) čelí výraznému tlaku na ďalšie sprísnenie menovej politiky. Trhy s 84-percentnou pravdepodobnosťou predpokladajú, že rada guvernérov na decembrovom zasadnutí zvýši základnú depozitnú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu zo súčasných 2,5 %. Otvorené zostáva, či sa drahé energie v najbližších mesiacoch prelejú aj do tlaku na vyššie mzdy a nájmy.