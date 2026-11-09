Na miesto privolali aj vrtuľník.
V Červenej dolinke vo Vysokých Tatrách našli v nedeľu dopoludnia telo 37-ročného poľského občana. Muž pravdepodobne spadol z Jastrabej veže z výšky viac ako 100 metrov a utrpel smrteľné zranenia. Informovala o tom Horská záchranná služba (HZS).
Na telo upozornili horolezci, ktorí nález nahlásili horským záchranárom. Na miesto vyrazili záchranári spolu s vojenským vrtuľníkom, ktorý v tom čase pátral po nezvestnom Slovákovi.
Telo muža previezli do Ždiaru, kde polícia potvrdila jeho totožnosť. Horskí záchranári vyjadrili pozostalým úprimnú sústrasť.
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