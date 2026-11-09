Varšava posilňuje policajné hliadky, Lublin plánuje zvýšiť ochranu verejných miest vrátane vianočných trhov.
Po sobotňajšej tragickej streľbe v Krakove sprísňujú bezpečnostné opatrenia aj ďalšie poľské mestá. Varšava a Lublin posilňujú policajné hliadky a ochranu miest, kde sa zhromažďuje veľa ľudí.
Vo Varšave bude viac policajtov najmä v rušných uliciach a turistických oblastiach. Mesto zároveň plánuje umiestniť cestné zábrany na vybraných miestach. Opatrenia zostanú v platnosti, kým sa neobjasnia okolnosti útoku v Krakove.
Lublin vyčlení na posilnenie policajných hliadok 500-tisíc zlotých (približne 114-tisíc eur). Viac policajtov bude v uliciach do konca roka, pričom zvýšenú ochranu dostanú aj vianočné trhy. Mesto zároveň posilní monitorovanie kamerových záznamov a spoluprácu bezpečnostných zložiek.
Pri sobotňajšej streľbe v Krakove zahynulo šesť ľudí a ďalších 16 utrpelo zranenia. Všetci zranení zostávajú v nemocniciach, pričom jeden zo zasahujúcich policajtov je vo vážnom stave. Samotný útočník je v kritickom stave.