Polícia žiada verejnosť o pomoc pri pátraní po 24-ročnom Martinovi Majtánovi z Bytče.
- AKTUALIZOVANÉ 15:15
Polícia v Žiline informovala, že pátranie po nezvestnom odvolala. Dotyčného sa podarilo vypátrať mestskej polícii.
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline vyhlásilo pátranie po nezvestnom 24-ročnom Martinovi Majtánovi z Bytče. TASR o tom v pondelok informovala žilinská krajská policajná hovorkyňa Daniela Kocková.
„Menovaný je nezvestný od 6. novembra, keď bol naposledy videný v mieste svojho trvalého bydliska, odkiaľ odišiel na neznáme miesto. Od tej doby je miesto jeho pohybu a pobytu neznáme,“ uviedla Kocková.
Nezvestný je vysoký 175 centimetrov, má štíhlu postavu, modré oči, krátke hnedé vlasy a zvláštnym znamením je tetovanie na krku v tvare raka. „Akékoľvek informácie o nezvestnom môže verejnosť oznámiť na bezplatnom telefónnom čísle 158, na ktoromkoľvek oddelení Policajného zboru alebo súkromnou správou na oficiálnej stránke polície,“ vyzvala Kocková.