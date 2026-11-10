Spojené štáty podľa neho už len udržiavajú súčasný stav, naďalej však hľadajú riešenie otázky iránskeho jadrového programu.
Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vojna s Iránom je z vojenského hľadiska prakticky ukončená. Spojené štáty podľa neho už len udržiavajú súčasný stav a iránske vedenie utrpelo výrazné straty.
Washington však naďalej hľadá dlhodobé riešenie, ktoré by zabránilo hrozbe iránskeho jadrového programu. Trumpove vyjadrenia naznačujú, že USA by nemuseli obnoviť vojenské útoky.
Prezident sa takto vyjadril po novembrových voľbách do Kongresu, v ktorých republikáni stratili kontrolu nad oboma komorami. Výsledky podľa pôvodnej správy ovplyvnila aj nespokojnosť Američanov s osem mesiacov trvajúcou vojnou, ktorá prispela k rastu cien palív a zasiahla svetovú ekonomiku.