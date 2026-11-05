Republikánska strana utrpela v utorňajších voľbách do Kongresu USA masívny debakel a stratila kontrolu nad Snemovňou reprezentantov aj Senátom.
Republikánska strana prišla o väčšinu v oboch komorách zákonodarného zboru – v Snemovni reprezentantov aj v Senáte. Prevahu získali demokrati, ktorí dokázali triumfovať aj v dlhoročných baštách pravice, akými sú štáty Texas či Kansas. Získaná kontrola nad Kongresom dáva demokratom do rúk kľúčové páky: môžu zriaďovať vyšetrovacie výbory, vystavovať predvolania a verejne grilovať členov Trumpovho kabinetu za ich rozhodnutia, štátne výdavky či možné porušenia legislatívy.
Z exit pollov agentúry AP vyplynulo, že voliči administratíve vystavili účet najmä za prudko rastúce životné náklady, skokové zdražovanie pohonných hmôt po vypuknutí vojny a kontroverznú colnú politiku.
Vance viní konflikt v Iráne a mieri na rok 2028
K volebným výsledkom sa prekvapivo ostro a otvorene postavil viceprezident J. D. Vance, ktorý na sieti X bez okolkov ukázal prstom na zahraničnú politiku. „Dôvodom našej porážky je vojna. Včera večer to povedal sám prezident,“ napísal Vance s tým, že pre vojnu strana stratila Senát na najbližších šesť rokov. Upozornil, že množstvo voličov, ktorí pred dvoma rokmi volili Trumpa, bolo z dvojročného vládnutia republikánov natoľko sklamaných, že prešli k demokratom.
Podľa agentúry AFP a portálu Axios ide o cielený manéver, ktorým sa viceprezident snaží dištancovať od nepopulárnych Trumpových krokov a pripraviť si pozíciu na vlastnú kandidatúru na prezidenta v roku 2028. Vance zdôraznil, že na opätovné získanie dôvery Američanov musí strana vojnu ukončiť, skrotiť infláciu, postaviť Ameriku na prvé miesto a prehodnotiť vzťahy s Izraelom.
Trump útok obhajuje a hrozí likvidáciou demokratov
Prezident Donald Trump sa k výsledkom po prvý raz vyjadril priamo na stavenisku novej tanečnej sály Bieleho domu. Hoci pripustil, že vojna s Iránom sa podpísala pod zdraženie benzínu a ovplyvnila nálady voličov, svoje rozhodnutie rezolútne obhajoval. Vyhlásil, že ak by stál pred touto voľbou znova, urobil by presne to isté, pretože zamedzenie zisku jadrovej zbrane Iránom je z dlhodobého hľadiska jedinou odpoveďou.
Zároveň odmietol odvolať šéfa Pentagónu Petea Hegsetha, ktorý podľa neho odvádza skvelú prácu. V reakcii na špekulácie o možnom začatí procesu impeachmentu zo strany posilnených demokratov vyslal šéf Bieleho domu jasné varovanie: „Myslím si, že by to zničilo Demokratickú stranu, ak by sa o to pokúsili. Neexistuje na to žiadny dôvod.“