Hlavnými témami budú bezpečnostné opatrenia po skončení vojny a ďalšie kroky k mieru.
Rusko sa budúci týždeň zúčastní na rokovaniach s Ukrajinou a USA o možnom ukončení vojny. Stretnutie sa uskutoční 10. a 11. novembra v Abú Zabí. Ruskú delegáciu povedie poradca prezidenta Vladimira Putina Vladimir Medinskij.
Hlavnými témami budú bezpečnostné opatrenia po skončení vojny, humanitárne otázky a ďalšie kroky k mieru.
Európa žiada účasť na rokovaniach
Americkí vyjednávači sa ešte tento týždeň stretnú v Bruseli s európskymi predstaviteľmi, aby diskutovali o bezpečnostných zárukách a obnove Ukrajiny. EÚ chce byť súčasťou aj samotných mierových rokovaní, jej účasť v Abú Zabí je však nepravdepodobná.
Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov medzitým vyhlásil, že momentálne nevidí priestor na dialóg s Európou.
Posledné trojstranné rokovania sa uskutočnili vo februári, no následne uviazli.