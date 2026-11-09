Generálny prokurátor Maroš Žilinka ostro skritizoval chystané zmeny v pravidlách pre spolupracujúcich obvinených, takzvaných kajúcnikov.
Generálny prokurátor Maroš Žilinka verejne vyjadril vážne pochybnosti o tom, či je navrhovaná novela o spolupracujúcich obvinených, ľudovo nazývaných kajúcnici, vôbec v súlade s Ústavou SR. Poslanci Národnej rady majú o týchto pravidlách rozhodovať už tento týždeň, no podľa šéfa prokuratúry ide o krok zlým smerom.
Žilinka na sociálnej sieti nešetril kritikou a predložený návrh zákona označil za nezrozumiteľný a prekračujúci prípustné mantinely. Upozornil, že ak by parlament novelu odklepol v súčasnej podobe, malo by to mimoriadne negatívny dosah na fungovanie orgánov v aplikačnej praxi. V preklade to znamená, že zmeny môžu výrazne skomplikovať prácu policajtom, vyšetrovateľom aj samotným prokurátorom, ktorí riešia korupciu či organizovaný zločin.
Generálny prokurátor zároveň zákonodarcom odkázal, že k akejkoľvek úprave trestných kódexov sa musí pristupovať s maximálnou rozvahou a systémovo. Téma kajúcnikov patrí dlhodobo k najcitlivejším bodom slovenskej politiky aj justície, keďže výpovede svedkov výmenou za nižší trest zohrali kľúčovú rolu pri odhaľovaní viacerých veľkých káuz. Výhrady šéfa prokuratúry tak môžu pred blížiacim sa hlasovaním ešte výrazne zamiešať karty v parlamente.