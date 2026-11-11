Škoda upozorňuje na riziko pri aktivácii airbagu a vyzýva majiteľov dotknutých vozidiel, aby navštívili servis.
Automobilka Škoda zvoláva do servisov osem modelov áut pre nebezpečné airbagy Takata. Pri dopravnej nehode môžu airbagy vybuchnúť príliš silno a vymrštiť kovové časti do interiéru vozidla. Tie môžu posádke spôsobiť vážne až smrteľné zranenia. Informuje o tom portál tnlive.sk s odvolaním sa na nemecký autoklub ADAC.
Zvolávacia akcia sa týka modelov Citigo, Fabia, Superb, Octavia, Rapid, Yeti, Kodiaq a Roomster, vyrobených od mája 2016 do decembra 2017.
Na Slovensku sa problém týka stoviek áut
Podľa spoločnosti Škoda Auto Slovensko je na slovenskom trhu ešte 385 vozidiel, pri ktorých treba airbag vymeniť.
Majitelia dotknutých áut by mali navštíviť autorizovaný servis Škoda. Výmena airbagu je bezplatná a podľa automobilky trvá najviac 30 minút.
Zvolávacia akcia má označenie 69PC. Majitelia si môžu overiť, či sa týka aj ich vozidla, v autorizovanom servise.