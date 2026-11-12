Obyvatelia aj návštevníci obľúbeného kúpeľného mesta Dudince zažívajú nepríjemné komplikácie.
V kúpeľnom meste Dudince tečie z kohútikov len vzduch. Kým ešte minulý týždeň a v utorok 10. novembra išlo o vopred ohlásené odstávky pre údržbu, v stredu 11. novembra situácia prerástla do akútnej krízy. Na jednom z najdôležitejších vodovodných potrubí v meste totiž nastala vážna havária.
Ako pre tnlive.sk potvrdila hovorkyňa Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti Slavomíra Vogelová, terénni pracovníci zasahujú na mieste od skorého rána a robia všetko pre to, aby dodávky obnovili v priebehu najbližších hodín.
Náhly výpadok okamžite narušil bežný chod samosprávy a skomplikoval deň desiatkam rodín. Keďže v budovách nešla voda, vedenie mesta muselo zatvoriť miestnu základnú aj materskú školu. Ráno preto vyzvali rodičov, aby si svoje deti vyzdvihli čo najskôr. Miestne obyvateľky upozornili, že pre zamestnaných rodičov išlo o obrovský stres, keďže museli nečakane opustiť pracovisko alebo si narýchlo vybavovať voľno.
Krízový režim naplno zasiahol aj tamojšie Kúpele Dudince. Personál sa snaží prevádzku nastaviť tak, aby klienti obmedzenia pocítili čo najmenej, no situácia je zložitá. Samotní kúpeľní hostia priznali, že najväčší diskomfort zažívajú na izbách pri bežnej hygiene, napríklad keď si potrebujú umyť ruky po návšteve toalety.
Kúpeľná kuchyňa musela prejsť na úsporný režim a variť z dostupných zásob s minimálnou spotrebou vody. Denný jedálny lístok preto zúžili z pôvodných piatich pokrmov na dva, no ubytovaní hostia ocenili, že kvalita jedla neutrpela.
Primátor Dudiniec Dušan Strieborný pre TV Markíza uviedol, že podobná havária nie je náhodou, ale dôsledkom dlhodobého podfinancovania samospráv. Upozornil, že mestá nemajú dostatok prostriedkov na modernizáciu zastaranej kritickej infraštruktúry. Kúpeľné samosprávy preto netrpezlivo čakajú na zmenu legislatívy, ktorá by im umožnila čerpať peniaze na rekonštrukciu sietí – ich havarijný stav totiž neohrozuje len pohodlie pacientov, ale aj samotné vzácne minerálne pramene.