Štvrtkové ráno v americkom Washingtone poznamenala dramatická streľba.
Okolo 8:20 miestneho času zalarmovali policajtov vo Washingtone hlásenia o aktívnej streľbe v severozápadnej časti mesta, konkrétne v štvrti Logan Circle na križovatke 15. a P ulice. Hovorca policajného zboru pre denník The Guardian doplnil, že situácia na mieste zostáva naďalej aktívna a na zásahu sa podieľa aj špeciálny tím rýchleho nasadenia.
Ľudia utekali z posilňovne s rukami nad hlavou
Presnejšie miesto útoku priblížila členka miestnej mestskej rady Brooke Pinto, podľa ktorej sa strieľalo priamo v priestoroch fitnescentra Vida Fitness aj vonku pred budovou. Hrozivú atmosféru opísal pre portál Washington Sun jeden zo svedkov, ktorý sa v čase útoku nachádzal priamo vnútri.
Podľa jeho slov najprv zaznel jeden výstrel, po ktorom sa k zemi zrútil jeden z návštevníkov, a vzápätí sa ozvala ďalšia paľba. Priestory posilňovne sa okamžite vyprázdnili a vystrašení ľudia vybiehali na ulicu s rukami zdvihnutými nad hlavou, zatiaľ čo policajti na nich kričali, aby priestor urýchlene opustili.
Polícia pátra po strelcovi, ľudia sa museli ukryť
Keďže sa útočníkovi podarilo z miesta činu ujsť, bezpečnostné zložky rozbehli rozsiahlu pátraciu akciu a verejnosť dôrazne varovali, aby sa dotknutej lokalite vyhla. Metropolitná polícia zároveň vydala pre ľudí v okolí bloku 1 500 na 15. ulici prísny pokyn zostať v úkryte. Obyvateľom aj zamestnancom nariadila, aby okamžite vošli do najbližšej budovy, držali sa ďalej od okien a nevychádzali von až do odvolania.