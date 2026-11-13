Netradičný úlovok majú za sebou dopravní policajti v Lučenci.
Policajná hliadka v Lučenci zažila v stredu 11. novembra ráno rutinnú kontrolu, ktorá sa rýchlo zmenila na poriadny bizár. Pozornosť mužov zákona upútalo osobné vozidlo, ktoré nemalo platnú technickú ani emisnú kontrolu. Za jeho volantom sedela 35-ročná žena.
Záložný doklad jej nepomohol
Keď policajti vodičku vyzvali, aby sa preukázala potrebnými dokladmi, čakalo ich prvé prekvapenie. Žena im totiž do rúk podala hneď dva vodičské preukazy. Následná lustrácia v policajných evidenciách ukázala, že jeden z dokladov bol v minulosti nahlásený ako stratený, zatiaľ čo druhý bol riadne platný.
Tým sa však nečakané odhalenia neskončili. Hliadka podrobila vodičku dychovej skúške, ktorá priniesla ďalší šok – prístroj nameral hodnotu 0,7 miligramu alkoholu na liter vydychovaného vzduchu, čo v prepočte predstavuje takmer 1,5 promile.
Žena tak za volantom okamžite skončila. Policajti jej na mieste zadržala oba vodičské preukazy a eskortovali ju priamo do cely. Vyšetrovateľ ju už obvinil z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.