Ukrajinu čaká zrejme najťažšia zima od začiatku ruskej invázie.
Pre tisíce rodín v ukrajinskom Kyjeve sa obyčajný večer zmenil na každodenný boj s časom. Ako približuje britská stanica BBC, ruské útoky na energetickú sieť nabrali na sile a výpadky elektriny prišli skôr a trvajú dlhšie než vlani. V niektorých domácnostiach nejde prúd až dvadsať hodín denne.
Pre ľudí žijúcich na vyšších poschodiach to znamená okamžitý koniec bežného komfortu – bez elektriny nefungujú výťahy, internet, kúrenie ani čerpadlá na vodu. Keď sa prúd na dve či štyri hodiny v nepredvídateľnom čase zapne, ľudia musia narýchlo navariť, nabiť techniku a pripraviť deti do školy. Zvyšok času trávia doma v zimných kabátoch pri LED sviečkach a baterkách, zatiaľ čo ulice miliónovej metropoly sa ponárajú do úplnej tmy a zastavujú sa aj metro či trolejbusy.
Útoky sa zdvojnásobili, Rusi nasadzujú „čakajúce“ drony
Ukrajinské úrady varujú, že ak krajina nedokáže ľuďom zabezpečiť aspoň štyri hodiny elektriny denne, podmienky pre milióny obyvateľov sa stanú neúnosnými. Prezident Volodymyr Zelenskyj vysvetlil, že problémom nie je samotná výroba energie, ale zničené vedenia a rozvodne, cez ktoré sa prúd nevie dostať do domácností. Šéf najväčšej súkromnej energetickej firmy DTEK Maksym Timčenko upozornil, že rozsah a sila ruských útokov sa oproti minulému roku zdvojnásobili. Ruská armáda navyše začala používať takzvané čakajúce drony, ktoré sa prichytia priamo na elektrické stĺpy či vedenia a útočníci ich odpália až s odstupom času.
Zničenú elektráreň opravia najskôr v lete
Mimoriadne kritická situácia vládne aj v jednej z najväčších ukrajinských elektrární, ktorú nedávno zasiahla balistická raketa. Z komplexu zostala hromada pokrúteného kovu a zasypané turbíny, pričom zariadenie už túto zimu elektrinu nevyrobí – jeho oprava potrvá minimálne do budúceho leta. Energetici v teréne doslova nasadzujú vlastné životy. Prácu im neustále prerušujú letecké poplachy a varovania pred raketami, pre ktoré sa často musia ukrývať za hrubými múrmi alebo v základoch komínov. Kvôli nepretržitému nebezpečenstvu tak technici dokážu bezpečne pracovať niekedy len hodinu či dve za celý deň.
Radšej v chlade a tme než pod ruskou nadvládou
Hoci blížiacu sa krutú zimu sprevádza obrovský psychický tlak, vyčerpanie aj detské nočné mory z neustálych sirén, mnohí Kyjevčania svoje domovy opustiť neplánujú. Miestni obyvatelia otvorene priznávajú, že majú z nadchádzajúcich mesiacov strach, no ich odhodlanie zostáva pevné. Ako zhrnula jedna z oslovených matiek, Ukrajinci sú pripravení pretrpieť zimu aj v chlade a bez svetla, len aby v ich krajine nevládli Rusi.