Kyjev sa ponára do tmy: Obyvatelia majú elektrinu len pár hodín denne, zničenú elektráreň opravia najskôr v lete
0
0
0
Hľadáme  5 000 ľudí, ktorí otestujú Refresher Club za 1€
Daniel Zbudila
dnes 12. novembra 2026 o 19:30
Čas čítania 1:30

Kyjev sa ponára do tmy: Obyvatelia majú elektrinu len pár hodín denne, zničenú elektráreň opravia najskôr v lete

Diskutovať
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Kyjev sa ponára do tmy: Obyvatelia majú elektrinu len pár hodín denne, zničenú elektráreň opravia najskôr v lete
Zdroj: TASR/AP/Dan Bashakov

Ukrajinu čaká zrejme najťažšia zima od začiatku ruskej invázie.

Pre tisíce rodín v ukrajinskom Kyjeve sa obyčajný večer zmenil na každodenný boj s časom. Ako približuje britská stanica BBC, ruské útoky na energetickú sieť nabrali na sile a výpadky elektriny prišli skôr a trvajú dlhšie než vlani. V niektorých domácnostiach nejde prúd až dvadsať hodín denne.

Pre ľudí žijúcich na vyšších poschodiach to znamená okamžitý koniec bežného komfortu – bez elektriny nefungujú výťahy, internet, kúrenie ani čerpadlá na vodu. Keď sa prúd na dve či štyri hodiny v nepredvídateľnom čase zapne, ľudia musia narýchlo navariť, nabiť techniku a pripraviť deti do školy. Zvyšok času trávia doma v zimných kabátoch pri LED sviečkach a baterkách, zatiaľ čo ulice miliónovej metropoly sa ponárajú do úplnej tmy a zastavujú sa aj metro či trolejbusy.

Útoky sa zdvojnásobili, Rusi nasadzujú „čakajúce“ drony

Ukrajinské úrady varujú, že ak krajina nedokáže ľuďom zabezpečiť aspoň štyri hodiny elektriny denne, podmienky pre milióny obyvateľov sa stanú neúnosnými. Prezident Volodymyr Zelenskyj vysvetlil, že problémom nie je samotná výroba energie, ale zničené vedenia a rozvodne, cez ktoré sa prúd nevie dostať do domácností. Šéf najväčšej súkromnej energetickej firmy DTEK Maksym Timčenko upozornil, že rozsah a sila ruských útokov sa oproti minulému roku zdvojnásobili. Ruská armáda navyše začala používať takzvané čakajúce drony, ktoré sa prichytia priamo na elektrické stĺpy či vedenia a útočníci ich odpália až s odstupom času.

Zničenú elektráreň opravia najskôr v lete

Mimoriadne kritická situácia vládne aj v jednej z najväčších ukrajinských elektrární, ktorú nedávno zasiahla balistická raketa. Z komplexu zostala hromada pokrúteného kovu a zasypané turbíny, pričom zariadenie už túto zimu elektrinu nevyrobí – jeho oprava potrvá minimálne do budúceho leta. Energetici v teréne doslova nasadzujú vlastné životy. Prácu im neustále prerušujú letecké poplachy a varovania pred raketami, pre ktoré sa často musia ukrývať za hrubými múrmi alebo v základoch komínov. Kvôli nepretržitému nebezpečenstvu tak technici dokážu bezpečne pracovať niekedy len hodinu či dve za celý deň.

Radšej v chlade a tme než pod ruskou nadvládou

Hoci blížiacu sa krutú zimu sprevádza obrovský psychický tlak, vyčerpanie aj detské nočné mory z neustálych sirén, mnohí Kyjevčania svoje domovy opustiť neplánujú. Miestni obyvatelia otvorene priznávajú, že majú z nadchádzajúcich mesiacov strach, no ich odhodlanie zostáva pevné. Ako zhrnula jedna z oslovených matiek, Ukrajinci sú pripravení pretrpieť zimu aj v chlade a bez svetla, len aby v ich krajine nevládli Rusi.

7. novembra 2026 o 9:50 Čas čítania 0:35 Slovenská opatrovateľka v Rakúsku omámila 80-ročného seniora a vykradla mu trezor. Peniaze minula na dlhy Slovenská opatrovateľka v Rakúsku omámila 80-ročného seniora a vykradla mu trezor. Peniaze minula na dlhy
5. novembra 2026 o 10:20 Čas čítania 1:13 Koniec po 420 rokoch: Známy pivovar Březňák zatvára brány, Heineken sťahuje varenie do iných závodov Koniec po 420 rokoch: Známy pivovar Březňák zatvára brány, Heineken sťahuje varenie do iných závodov
7. novembra 2026 o 21:26 Čas čítania 4:39 Slovenka Michaela bola počas streľby priamo na námestí v Krakove: „Videli sme nehybne ležiace telá. Všade vládol chaos a panika“ Slovenka Michaela bola počas streľby priamo na námestí v Krakove: „Videli sme nehybne ležiace telá. Všade vládol chaos a panika“
Odporučil by si článok ostatným?
0
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: TASR/AP/Efrem Lukatsky
Čo si o článku myslíš?
Prihlás sa a daj vedieť do komentára!
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
0 komentárov
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať aktívne členstvo Refresher Club, aby si mohol pridať komentár.
Členstvo
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš odblokovať tento komentár?
Odblokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Súvisiace témy:
Zahraničie Vojna na Ukrajine
Najčítanejšie
4 hodiny
24 hodín
7 dní
dnes o 10:02
Legendárny vianočný kamión Coca-Cola mieri na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+mapa)
Legendárny vianočný kamión Coca-Cola mieri na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+mapa)
včera o 06:36
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
včera o 19:00
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
dnes o 15:45
Péter Magyar ohlásil ratifikáciu Istanbulského dohovoru. „Tabletka po“ bude bez receptu
Péter Magyar ohlásil ratifikáciu Istanbulského dohovoru. „Tabletka po“ bude bez receptu
dnes o 06:36
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
2
včera o 08:59
Korčok a Ódor sú najväčšími favoritmi na premiéra opozičnej vlády. Šimečka skončil v prieskume až piaty
Korčok a Ódor sú najväčšími favoritmi na premiéra opozičnej vlády. Šimečka skončil v prieskume až piaty
včera o 11:32
Legendárny vianočný kamión Coca-Cola mieri na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+mapa)
Legendárny vianočný kamión Coca-Cola mieri na Slovensko. Pozri si prehľad všetkých zastávok (+mapa)
včera o 06:36
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
včera o 19:00
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
včera o 13:14
Nový prieskum ukázal výraznú zmenu na politickej scéne. Súčasná koalícia by stratila väčšinu, opozícia by získala 78 kresiel
Nový prieskum ukázal výraznú zmenu na politickej scéne. Súčasná koalícia by stratila väčšinu, opozícia by získala 78 kresiel
3
7. 11. 2026 15:02
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
Slováci by sa mali pripraviť na krízu: Odborníci odporúčajú zásoby na dva týždne, hrozí blackout aj kolaps sietí
7. 11. 2026 15:47
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
Slováci nad 50 rokov by si mali skontrolovať tieto údaje. Sociálna poisťovňa upozorňuje na blížiaci sa termín
7. 11. 2026 9:03
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
Sociálna poisťovňa zverejnila nové sumy na rok 2027. Materské môžu prekročiť 2 000 eur
8. 11. 2026 11:33
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
Na Slovensku sa spájajú dvaja veľkí operátori. Zákazníci si zmenu všimnú už na novembrových faktúrach
včera o 06:36
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
ZOZNAM: Kto patrí k medicínskej špičke? Experti zostavili rebríček 75 najlepších lekárov
Lifestyle news
Louis Vuitton predstavuje hodinky Tambour Convergence s vintage atmosférou, ktoré potešia aj náročných zberateľov
dnes o 09:00
OKTAGON 97 priniesol strhujúce zápasy, šampión tvrdo ukončil mladú hviezdu
8. 11. 2026 9:20
„Chcela som viac, ako si myslíš. Aj keď len chvíľu, boli sme v spálni.“ Učiteľka údajne zneužívala 12-ročnú žiačku z okolia Nitry
3. 11. 2026 16:10
Herec Jon Bernthal známy zo seriálu The Punisher je zahalený do luxusu v novej kampani značky Fear of God
3. 11. 2026 10:40
REBRÍČEK: 10 najlepších krajín na život v roku 2026. Táto malá krajina sa umiestnila na prvom mieste
31. 10. 2026 13:30
Parížsky luxus na svahu. Balenciaga predstavuje lyžiarsku kolekciu plnú funkčných modelov aj classy doplnkov
29. 10. 2026 14:30
Predstaviteľ Jona Snowa z Hry o tróny hviezdi v kampani značky Kith. Pozri si aristokratickú kolekciu Winter 2026
29. 10. 2026 9:50
Drake dostal k 40. narodeninám diamantový náramok s menom svojho syna, ktorý ladí s miliónovými hodinkami Rolex
27. 10. 2026 17:40
TEST: Odhalíš umelú inteligenciu? Otestuj sa, či rozoznáš AI obrázok od skutočnej fotky
26. 10. 2026 14:55 1
ONLINE HRA: Dnes volíme na celom Slovensku. Otestuj si, aké mesto by vyrástlo z tvojich rozhodnutí
24. 10. 2026 8:00
Zahraničie Všetko
Dráma počas zásahu v Krakove: Polícia si pomýlila kňaza so strelcom, išiel si len po bielizeň
dnes o 11:12
Dráma počas zásahu v Krakove: Polícia si pomýlila kňaza so strelcom, išiel si len po bielizeň
Tragický útok v poľskom Krakove mal aj nečakanú a mimoriadne napätú dohru.
Šéf Nvidie Jensen Huang končí vo funkcii. Mal aféru so ženou podozrivou zo špionáže pre Čínu
dnes o 15:14
Šéf Nvidie Jensen Huang končí vo funkcii. Mal aféru so ženou podozrivou zo špionáže pre Čínu
Tragédia v New Yorku: V Brooklyne sa zrútila trojposchodová budova, hlásia najmenej dvoch mŕtvych a 17 zranených
dnes o 07:15
Tragédia v New Yorku: V Brooklyne sa zrútila trojposchodová budova, hlásia najmenej dvoch mŕtvych a 17 zranených
Rusko oznámilo pokračovanie mierových rokovaní s Ukrajinou. Obe krajiny sa dohodli aj na veľkej výmene zajatcov
dnes o 10:27
Rusko oznámilo pokračovanie mierových rokovaní s Ukrajinou. Obe krajiny sa dohodli aj na veľkej výmene zajatcov
Historický zlom v USA: Demokrat Scott Colom dobyl Mississippi, štát bude mať prvého černošského senátora od 19. storočia
dnes o 08:04
Historický zlom v USA: Demokrat Scott Colom dobyl Mississippi, štát bude mať prvého černošského senátora od 19. storočia
Náhle zomrel ruský veľvyslanec v USA Darčijev: Americkí vyslanci zatiaľ rokujú v Moskve s Putinom
dnes o 08:59
Náhle zomrel ruský veľvyslanec v USA Darčijev: Americkí vyslanci zatiaľ rokujú v Moskve s Putinom
Slovensko Všetko
Polícia pátra po známom youtuberovi a bývalom florbalistovi z Košíc: Odišiel autom a zmizol bez stopy
dnes o 14:15
Polícia pátra po známom youtuberovi a bývalom florbalistovi z Košíc: Odišiel autom a zmizol bez stopy
dnes o 12:45
Lekárska fakulta UK zverejnila podmienky prijatia na rok 2027/2028: Tretina medikov sa dostane na školu bez prijímačiek
dnes o 13:30
Slovensko zasiahne extrémne počasie: SHMÚ varuje pred silným dažďom, snežením aj prudkým vetrom
Zahraničie Všetko
Dráma počas zásahu v Krakove: Polícia si pomýlila kňaza so strelcom, išiel si len po bielizeň
dnes o 11:12
Dráma počas zásahu v Krakove: Polícia si pomýlila kňaza so strelcom, išiel si len po bielizeň
dnes o 15:14
Šéf Nvidie Jensen Huang končí vo funkcii. Mal aféru so ženou podozrivou zo špionáže pre Čínu
dnes o 07:15
Tragédia v New Yorku: V Brooklyne sa zrútila trojposchodová budova, hlásia najmenej dvoch mŕtvych a 17 zranených
Ekonomika Všetko
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
pred 2 dňami
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
dnes o 12:00
Obrovská správa pre Slovensko: Kia zvažuje, že do Žiliny presunie výrobu úplne všetkých svojich elektromobilov
6. 11. 2026 6:33
Vianočný kapor bude drahší a menší: Extrémne sucho a drahé krmivo vyhnali ceny až na 7,50 eura za kilo

Najnovšie

Spravodajstvo
Lifestyle
Nový prieskum ukázal výraznú zmenu na politickej scéne. Súčasná koalícia by stratila väčšinu, opozícia by získala 78 kresiel
1
včera o 15:09
Nový prieskum ukázal výraznú zmenu na politickej scéne. Súčasná koalícia by stratila väčšinu, opozícia by získala 78 kresiel
Súčasná vládna koalícia by podľa prepočtu mandátov nezískala parlamentnú väčšinu.
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
pred 2 dňami
Niektoré prerábky už bude možné robiť bez kolaudácie, tieto pravidlá sa zmenia
Tragická hromadná nehoda v Bulharsku. Zrazilo sa až 70 vozidiel, najmenej desať ľudí zahynulo
pred 2 dňami
Tragická hromadná nehoda v Bulharsku. Zrazilo sa až 70 vozidiel, najmenej desať ľudí zahynulo
37 rokov od pádu Berlínskeho múru: Takto vyzerala hranica, ktorá rozdeľovala rodiny a brala ľudské životy
pred 3 dňami
37 rokov od pádu Berlínskeho múru: Takto vyzerala hranica, ktorá rozdeľovala rodiny a brala ľudské životy
Bratislava sa zmení na nepoznanie. Zimný prístav dostane novú podobu, toto je víťazný návrh
pred 3 dňami
Bratislava sa zmení na nepoznanie. Zimný prístav dostane novú podobu, toto je víťazný návrh
Viac