Vianočný kapor bude drahší a menší: Extrémne sucho a drahé krmivo vyhnali ceny až na 7,50 eura za kilo
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Daniel Zbudila
dnes 6. novembra 2026 o 6:33
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Vianočný kapor bude drahší a menší: Extrémne sucho a drahé krmivo vyhnali ceny až na 7,50 eura za kilo

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Vianočný kapor bude drahší a menší: Extrémne sucho a drahé krmivo vyhnali ceny až na 7,50 eura za kilo
Zdroj: Pixabay

Štedrovečerná večera sa opäť predraží a tradičný kapor zaťaží rodinné rozpočty viac než kedykoľvek predtým.

Domácnosti, ktoré si Vianoce nevedia predstaviť bez klasického kapra, zaplatia historicky najvyššie sumy. Cenový vývoj za posledné roky nabral prudké tempo – kým pred piatimi rokmi sa cena za kilogram živej ryby pohybovala okolo piatich eur, v aktuálnej sezóne sa v niektorých regiónoch šplhá až na 7,50 eura za kilo. V porovnaní s minulosťou ide o tretinový až polovičný nárast nákladov, uvádza tnlive.sk.

Horúčavy zastavili kŕmenie, výlov musel prísť skôr

Hlavným spúšťačom problémov boli nepriaznivé klimatické podmienky počas leta. Extrémne sucho a dlhotrvajúce vlny horúčav spôsobili úbytok vody v rybníkoch a jej prehrievanie. V takomto prostredí ryby trpia teplotným stresom a prestávajú prijímať potravu.

Chovatelia tak nemali vhodné podmienky na ich pravidelné dokrmovanie, ktoré je kľúčové pre dosiahnutie požadovanej váhy. Aby sa predišlo stratám a úhynom, rybári museli začať s výlovom skôr, než bolo pôvodne v pláne. Spotrebitelia sa preto musia pripraviť na to, že tohtoročné kusy budú citeľne menšie.

Rastúce náklady na trhoch a hľadanie alternatív

K prírodným vplyvom sa pridávajú aj ekonomické faktory – najmä vyššie ceny kŕmnych zmesí a rastúce prevádzkové výdavky. Majiteľ rybárstva Andrej Horváth pre TV Markíza potvrdil, že predajcovia musia reagovať na globálny vývoj cien. Hoci je zrejmé, že časť zákazníkov bude pre napätý rozpočet zvažovať lacnejšie náhrady, chovatelia veria, že tradícia domácej čerstvej ryby pretrvá. Slovenský kapor podľa nich zostáva kvalitnou a zdravou voľbou, ktorú si väčšina rodín dopraje len raz do roka.

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Náhľadový obrázok: TASR - Roman Hanc
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